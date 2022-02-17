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竹北又現確診足跡 新竹縣下周加開多場疫苗接種

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣婦幼館25、26日加開莫德納疫苗接種，提供線上預約名額。圖／縣府提供
新竹縣婦幼館25、26日加開莫德納疫苗接種，提供線上預約名額。圖／縣府提供

新竹縣今天公布1處確診足跡，為確診個案19882曾在發病前3天，到過竹北市環北路一間超商，新竹縣衛生局呼籲民眾若曾出入該場所且出現症狀，應立即通報，衛生局也安排下周加開多場疫苗接種場次，提供近6千劑疫苗隨到隨打。

衛生局表示，為提高疫苗覆蓋率保護社區安全，已協調縣內各醫療院所21日至27日，持續加開多場次中大型疫苗接種場，預計共提供6990劑（莫德納、高端和BNT），其中5940劑隨到隨打、1050劑線上預約。

新竹縣2月21日至27日加開的中大型接種場次資訊分別如下：

一、21日上午9點到11點，竹東鎮衛生所，莫德納第1到3劑，隨到隨打130名（第1、2劑30名、第3劑100名）。

二、21日上午10點到11點，湖口鄉衛生所，莫德納第1到3劑，隨到隨打200名。

三、22日下午1點半到4點半，竹北里集會所，BNT第1到3劑，隨到隨打400名。

四、23日下午3點半到4點半，竹東鎮衛生所，莫德納第1到3劑，隨到隨打130名(第1、2劑30名、第3劑100名)。

五、23日上午10點到11點，湖口鄉衛生所，BNT第1到3劑，隨到隨打200名。

六、24日上午10點到11點，湖口鄉衛生所，高端第1到3劑，隨到隨打100名。

七、24日下午3點半到4點半，竹東鎮衛生所，莫德納第1到3劑，隨到隨打130名（第1、2劑30位、第3劑100位）。

八、25日上午9點到下午4點，中國醫藥大學新竹附設醫院，莫德納第1到3劑，隨到隨打1000名。

九、25日下午1點半到3點半，新竹縣婦幼館，莫德納第1到3劑，隨到隨打300名、線上預約450名。

十、26日上午9點到11點半，新竹縣婦幼館，莫德納第1到3劑，隨到隨打300名、線上預約600名。

十一、26日上午8點半到12點，竹北里集會所，莫德納第3劑，隨到隨打450名；下午1點到4點，莫德納隨到隨打450名。

十二、26日上午8點半到11點，竹東鎮衛生所，莫德納隨到隨打300名；下午1點半到4點，BNT隨到隨打250名。

十三、26日上午9點到10點，中興里集會所，莫德納第2、3劑，隨到隨打100名；下午1點半到2點半BNT第2、3劑，隨到隨打100名。

十四、26日上午10點到11點，湖口鄉衛生所，莫德納隨到隨打200名。

十五、27日上午8點半到12點，關西鎮衛生所，莫德納第3劑，隨到隨打600名；下午1點到3點莫德納第3劑隨到隨打400名、下午3點到4點莫德納疫苗第1、2劑隨到隨打200名。

衛生局提醒民眾，如有出入過確診者足跡活動場所，且出現不適症狀，請進行自我健康監測，若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等不適症狀，請儘速佩戴醫用口罩就醫，並通報新竹縣防疫專線03-5511287，不得搭乘大眾運輸。

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