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比特犬掀棄養潮 桃動保園區已收21隻坦言壓力大

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
農委會公告今年3月1日起，禁止比特犬飼養和買賣。桃園市動保處統計，光去年收到的棄養比特犬就多達10隻，收容壓力頗大。圖／桃園市動保處提供
農委會公告今年3月1日起，禁止比特犬飼養和買賣。桃園市動保處統計，光去年收到的棄養比特犬就多達10隻，收容壓力頗大。圖／桃園市動保處提供

比特犬肇禍不斷，農委會公告今年3月1日起，禁止比特犬飼養和買賣，違者最高可罰25萬元。桃園市動保處統計，過去每年收到的棄養比特犬約2到4隻，但光去年1年就多達10隻，目前桃園動物保護教育園區收容的比特犬共21隻，不僅收容壓力大，未來飼主要領養的條件也大幅提升，恐讓被收容的比特犬要在園區度過餘生。

屏東縣3歲男童去年被鄰居的比特犬攻擊身亡，引發民眾恐慌。農委會公告比特犬自今年3月1日起為「指定禁止飼養或輸入動物」，現有比特犬飼主要在明年2月28日前辦理申報備查，完成植入晶片與寵物登記，否則可開罰5萬至25萬元，還可能被沒入犬隻。

動保處長王得吉表示，過去桃市動保園區每年收到的棄養比特犬約2到4隻，但近年受到比特犬攻擊事件頻傳、禁養令等影響，前年收到的比特犬增加為6、7隻，到了去年更收到10隻，現在園區已收容21隻比特犬，收容壓力不小。

王得吉表示，由於比特犬不易跟其他犬隻相處，因此認養率並不高，前年僅認養3隻、領回1隻，去年更僅認養1隻、領回3隻。

王得吉說，目前登記在桃園的比特犬有147隻，多數比特犬其實多數都很親人，但要讓比特犬被認養出去，需要經過條件評估，動保處人員也會前往家訪，了解飼養空間是否足夠；禁養令在今年3月生效後，園區裡的比特犬雖然仍可被認養，但飼主必須要有飼養比特犬經驗，並申報為「合法的比特犬飼養者」才能飼養。

動保處強調，雖然比特犬因血統遺傳而具有攻擊性，但多數比特犬的攻擊事件卻是飼主管理不慎造成，因此飼主們一定要遵守法規，並妥善照顧犬隻，才能降低危險。

比特犬 認養 桃園

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