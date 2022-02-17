聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園偵查佐英年癌逝 民間捐款助失業妻養2幼子
桃園市蘆竹警分局偵查佐林明誼去年診斷出鼻咽癌，與病魔纏鬥近一年，仍在本月撒手人寰，留下辭職照顧他的妻子及還在讀國小、幼稚園的幼子，家中經濟頓失依靠；景福宮主委簡征潭及欣桃天然氣總經理簡士善聞訊，今天至靈堂致意並致贈慰問金，同時盼社會各界能助他們度過難關。
林明誼是2006年特考班出身，隔年畢業後便分發至桃園市警察局服務，並在蘆竹分局偵查隊擔任刑事偵查工作，服務期間兢兢業業，屢破刑案，深受長官以及同仁信賴，但去年4月卻不幸診斷出罹患鼻咽癌，入院治療，並於今年2月5日不敵病魔逝世，享年僅40，令人不勝唏噓。
林妻為照顧丈夫，日前還辭去工作，在他逝世後家中經濟頓失依靠，得獨力扶養2名就讀國小與幼稚園的幼子，光生活費、學雜費一個月便達3萬5000元，還得背負房貸，因此分局同事主動為林家人發起樂捐，希望盡一份棉薄之力助他們度過難關。
桃園景福宮主委簡征潭、欣桃天然氣股份有限公司總經理簡士善聽聞此事，十分同情，在今天下午2時30分至靈堂上香致哀意，並分別致贈10萬元予林家人，希望達到拋磚引玉之效，盼社會各界一同出力緩解遺族負擔。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言