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楊梅靜謐賞花景點回善寺櫻花近日盛開 花期至2月底結束

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
回善寺內種植吉野櫻及八重櫻，2種不同品種的櫻花。記者翁唯真／攝影
回善寺內種植吉野櫻及八重櫻，2種不同品種的櫻花。記者翁唯真／攝影

春天即將到來，不同季節都會迎來美麗的花季，現在也正是各地櫻花努力綻放的時節，在桃園楊梅的回善寺內就有著10多棵的櫻花樹，現在正是盛開的時節，今雖為平常日，卻還是吸引路過民眾佇足拍照，預計花期至2月底就會結束，想一賭櫻花風采的遊客千萬別錯過。

回善寺位於環東路二重溪畔，坐落於鳳凰山和麒麟山的山麓下，由主委曾祖父130年蓋的純佛教寺廟，寺廟腹地約2甲左右，主要都是楊梅在地鄉親前來參拜，30年前因寺廟空地多，因此主委家人便栽種了10多棵吉野櫻及八重櫻，不過因為對於種植是外行人，因此並沒有特別照顧，櫻花仍是生長得相當好，頂多簡單修剪而已。

廟方人員表示，花朵較小且顏色淡僅有5瓣的為吉野櫻，而花瓣大且多，顏色偏向桃紅的為八重櫻，每年開花時節都集中在過年前後，過年期間也吸引大批人潮賞櫻留影。

有民眾今天也帶著專業的單眼相機，不斷透過各個角度去欣賞拍攝櫻花的美，她說，自己來看花多年了，先前也是從網路上得知回善寺有櫻花的資訊，加上自己本身為楊梅人，因此開花期間都會前來觀賞。

廟方人員指出，今年花期約到228連假時就會結束，剩不到十幾天，目前廟裡已沒有多餘空間可再種植，不過寺廟近期會整修加上後方的山坡也在整地當中，將會施作步道讓整個寺廟有多休閒空間。

回善寺為130年興建的純佛教寺廟，美麗的櫻花是一大特色。記者翁唯真／攝影
回善寺為130年興建的純佛教寺廟，美麗的櫻花是一大特色。記者翁唯真／攝影
回善寺後方的山坡在整地中，將會施作步道讓整個寺廟有多休閒空間。記者翁唯真／攝影
回善寺後方的山坡在整地中，將會施作步道讓整個寺廟有多休閒空間。記者翁唯真／攝影
桃園楊梅的回善寺內就有著10多棵的櫻花樹，現在正是盛開的時節。記者翁唯真／攝影
桃園楊梅的回善寺內就有著10多棵的櫻花樹，現在正是盛開的時節。記者翁唯真／攝影

櫻花 桃園

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