苗縣社區規畫師成果發表 蘆竹湳開庄古厝廢墟變身迷宮

苗栗縣政府今天上午在頭屋鄉明德社區活動中心舉辦社區規畫師駐地輔導計畫成果發表，全縣15個參與環境改造的社區工作團隊，分別展現營造成果，其中苗栗縣生產力發展協進會針對頭份蘆竹湳開庄古厝的窳陋空間進行環境改善，盼日後成為地方創生的搖籃，成效和創意獲金獎肯定。

縣府水利處指出，縣府2002年起透過內政部營建署補助，在縣內各地辦理社區規畫師駐地輔導計畫，迄今已邁入第20年，歷來獲得的補助經費已有7500萬元，共233個社區加入推動環境改造。往年成果發表都在縣府舉行，今年首度移師社區，希望讓社區民眾深刻體認規畫師工作團隊改造社區環境的成果，並藉由在地文化、產業發展帶動居民積極參與環境改造，並自主維護管理。

水利處長楊明鐃表示，2021年社區規畫師駐地輔導計畫以「城就苗栗、鄉生相成」為題，但上半年受疫情影響，各社區原本參與意願不高，在執行團隊鼓勵下，共有17個社區參加，經徵選出13個社區提供補助進行環境改造，加上指定的苑裡鎮房裡社區、卓蘭鎮白布帆休閒產業文化發展協會2處示範點，共15個社區參與，施作完成後評選出金、銀、銅等獎項。

苗栗縣長徐耀昌頒獎表揚得獎社區，其中生產力發展協進會針對蘆竹湳開庄古厝的窳陋空間進行環境改善，除了修繕百年土埆牆、編竹夾泥牆，還清理破舊老屋裡堆積的屋瓦，活化成「古厝迷宮探索體驗區」，也利用廢輪胎主題打造遊憩區。