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新竹若強震恐毀供電設施 將優先確保竹科、民生用電

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
峨眉超高壓變電所是供應竹科用電的重要樞紐之一，台電表示就算此變電所毀損，也能由鄰近變電設施支援供電。記者巫鴻瑋／攝影
峨眉超高壓變電所是供應竹科用電的重要樞紐之一，台電表示就算此變電所毀損，也能由鄰近變電設施支援供電。記者巫鴻瑋／攝影

春節期間新竹發生連續多起地震，不但造成竹苗民眾恐慌，就連不少竹科科技廠都十分擔憂，就怕萬一強震來襲，可能會摧毀電塔、輸電線路影響電力供應，今天上午縣府會同竹科多個單位前往峨眉超高壓變電所視察，台電保證做好災防，即使停電也能在1小時內復電。

峨眉超高壓變電所是供應新竹科學園區用電最重要的電力樞紐之一，不過距離這次群震震央僅約3公里，台電新桃供電區表示，這次地震發生後，雖然震度不大，但情況罕見，因此也立即派人員巡檢設備，且歷經921地震後，台電加強設施耐震度達6級，因此目前供電穩定無虞。

台電新桃供電區說明，供電系統都有備援裝置，且超高壓線路以電網形式連通南北，雖然這次群震震央鄰近峨眉超高壓變電所，即便真的發生強震造成峨眉超高壓變電所毀損，引發新竹地區大規模停電，也會在20秒後就啟動應急機制，改由鄰近其他變電所支援，確保1小時內恢復電力供應。

園區同業公會新竹區處長李煜梓就說「這次新竹地震我們真的嚇到了」，許多竹科廠商都非常擔憂，因為一旦造成災害、停電，台灣科技產業、經濟恐怕會遭受毀滅性打擊，希望台電及縣府相關單位做好防災應變，優先供電竹科及新竹工業區。

縣長楊文科則提到，921地震發生時，雖然竹科勉強有供電，但位於湖口的新竹工業區卻因停電停擺，所以希望台電做好萬全準備，讓企業及民眾都能安心。

台電新桃供電區營運處長林俊宏強調，供電系統及設施都有雙保險規畫及抗強震設計，且已與軍、警、消、衛等單位建立區域聯防協定，每年也定期辦理搶修演練，都有備品及跨區人力支援機制，萬一發生強震，將優先確保民生及竹科用電。

峨眉超高壓變電所是供應竹科用電的重要樞紐之一，台電表示就算此變電所毀損，也能由鄰近變電設施支援供電。記者巫鴻瑋／攝影
峨眉超高壓變電所是供應竹科用電的重要樞紐之一，台電表示就算此變電所毀損，也能由鄰近變電設施支援供電。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣府及竹科各單位視察峨眉超高壓變電所，要確保一旦發生強震，能維持電力供應。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣府及竹科各單位視察峨眉超高壓變電所，要確保一旦發生強震，能維持電力供應。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣府及竹科各單位視察峨眉超高壓變電所，要確保一旦發生強震，能維持電力供應。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣府及竹科各單位視察峨眉超高壓變電所，要確保一旦發生強震，能維持電力供應。記者巫鴻瑋／攝影

新竹 台電 地震

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