快訊

北市某幼稚園27名師生集體「上吐下瀉」 班級緊急停課至21日

旅行社上架日本自由行 陳時中曝國門開放時機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹縣竹北5里深夜停水 民怨水公司公告太慢

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
台灣自來水公司今日再發出公告，新竹縣竹北市文化里、興安里、竹北里、竹仁里、福德里，17日晚間10時至18日清晨4時，進行分區計量管網委外建置及水量計汰換計畫停水，避免再度引起民眾困擾，竹北營運所今天在備註欄說明更詳細，指出是進行小區管網範圍分段測試，每次停水15至30分鐘。圖／取自「停水公告查詢系統」
台灣自來水公司今日再發出公告，新竹縣竹北市文化里、興安里、竹北里、竹仁里、福德里，17日晚間10時至18日清晨4時，進行分區計量管網委外建置及水量計汰換計畫停水，避免再度引起民眾困擾，竹北營運所今天在備註欄說明更詳細，指出是進行小區管網範圍分段測試，每次停水15至30分鐘。圖／取自「停水公告查詢系統」

新竹縣竹北市文化里、興安里、竹北里、竹仁里、福德里，昨日因台灣自來水公司進行分區計量管網委外建置及水量計汰換計畫，自昨晚10時停水至今日清晨4時，民眾批評水公司當天才公告停水，讓人措手不及。水公司竹北營運所回應已要求承辦人提前通知改善，備註欄也詳述計畫，避免造成民眾困擾。

台灣自來水公司竹北營運所為進行分區計量管網委外建置及水量計汰換計畫，昨日下午2點多上網公告竹北市文化里、興安里、竹北里、竹仁里、福德里等5里，自16日晚間10時至17日清晨4時停水，有民眾下了班才得知停水，批評水公司停水通知發得太慢，擔心影響夜晚用水權益。

竹北市民代表朱健銘表示，昨晚接獲民眾陳情，立即向水公司竹北營運所反映要求改善，不了解汰換水量計應為水公司早就排定好的工程，非緊急搶修，怎麼還是用當天臨時發短訊的方式通知，建議水公司既定工程應提前一周就要通知，才能讓民眾所有準備。

竹北里長李麗惠說，若是緊急搶修用臨時公告還行，雖然里內透天厝都有儲水塔，半夜停水不至於無水可用，但如果有住戶剛好半夜要抽水，抽水馬達可能因此燒壞，因此建議水公司還是要提前至少8小時就要公告停水，才有足夠時間讓住戶反應。

台灣自來水公司第三區管理處竹北營運所主任紀添源澄清，此次公告非全面6小時停水，而是委外廠商為調查小區域管網水流方向是否正確，所做的分段測試，沒有斷管也沒有開挖馬路，停水時間都不長，影響總用戶雖達5000多戶，但已選在半夜用水量較小時段進行，用戶若有水塔也不會受影響。

紀添源說，為避免造成民眾誤會，已要求承辦人往後停水公告，除了盡量提前2、3天發，備註欄也需說明的更詳細。因應同計畫持續進行，水公司今日再次發出公告，上述竹北市5里今晚10時至明日清晨4時將停水，不過營運所強調是分段測試，每次停水僅15至30分鐘，請民眾多加留意。

新竹縣竹北市文化里、興安里、竹北里、竹仁里、福德里，昨日因台灣自來水公司進行分區計量管網委外建置及水量計汰換計畫，自16日晚間10時停水至17日清晨4時，民眾批評水公司當天下午2點多才公告停水，讓人措手不及。圖／取自「停水公告查詢系統」
新竹縣竹北市文化里、興安里、竹北里、竹仁里、福德里，昨日因台灣自來水公司進行分區計量管網委外建置及水量計汰換計畫，自16日晚間10時停水至17日清晨4時，民眾批評水公司當天下午2點多才公告停水，讓人措手不及。圖／取自「停水公告查詢系統」

停水 北市 新竹

延伸閱讀

板橋三民路水管設備更換工程 將停水7小時影響1600戶

基隆博愛市場對面不明原因停水3天 住戶商家怨聲載道

拷潭給水廠機電設備故障停水7小時 影響8萬多戶

請儲水備用！桃園中壢28里12日停水23小時 影響3.3萬戶

相關新聞

比特犬掀棄養潮 桃動保園區已收21隻坦言壓力大

比特犬肇禍不斷，農委會公告今年3月1日起，禁止比特犬飼養和買賣，違者最高可罰25萬元。桃園市動保處統計，過去每年收到的棄...

林智堅批沒爭取經費 鄭正鈐：各單位害怕「小英男孩」

新竹市長林智堅連日來頻頻攻訐在野立委，尤其點名國民黨立委鄭正鈐從未從中央替新竹市爭取經費，還說鄭「一點都不強」。鄭正鈐今...

桃園大北坑魯冰花春色滿茶山 客庄文化成觀光旅遊去處

桃園市龍潭區大北坑休閒農業區每年2、3月，茶山栽種的金黃色鲁冰花在茶樹間點綴春色，大北坑休閒農業區社區去年更獲全國金牌農...

苗栗消防8周救助訓練登場 縣長視察7項新式體能測驗

苗栗縣消防局的救助訓練已於2月7日開訓，這也是消防人員最具挑戰性的消防專業訓練之一，縣長徐耀昌今天近中午前往苗栗縣消防訓...

竹北又現確診足跡 新竹縣下周加開多場疫苗接種

新竹縣今天公布1處確診足跡，為確診個案19882曾在發病前3天，到過竹北市環北路一間超商，新竹縣衛生局呼籲民眾若曾出入該...

桃園偵查佐英年癌逝 民間捐款助失業妻養2幼子

桃園市蘆竹警分局偵查佐林明誼去年診斷出鼻咽癌，與病魔纏鬥近一年，仍在本月撒手人寰，留下辭職照顧他的妻子及還在讀國小、幼稚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。