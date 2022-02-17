新竹縣竹北5里深夜停水 民怨水公司公告太慢

新竹縣竹北市文化里、興安里、竹北里、竹仁里、福德里，昨日因台灣自來水公司進行分區計量管網委外建置及水量計汰換計畫，自昨晚10時停水至今日清晨4時，民眾批評水公司當天才公告停水，讓人措手不及。水公司竹北營運所回應已要求承辦人提前通知改善，備註欄也詳述計畫，避免造成民眾困擾。

台灣自來水公司竹北營運所為進行分區計量管網委外建置及水量計汰換計畫，昨日下午2點多上網公告竹北市文化里、興安里、竹北里、竹仁里、福德里等5里，自16日晚間10時至17日清晨4時停水，有民眾下了班才得知停水，批評水公司停水通知發得太慢，擔心影響夜晚用水權益。

竹北市民代表朱健銘表示，昨晚接獲民眾陳情，立即向水公司竹北營運所反映要求改善，不了解汰換水量計應為水公司早就排定好的工程，非緊急搶修，怎麼還是用當天臨時發短訊的方式通知，建議水公司既定工程應提前一周就要通知，才能讓民眾所有準備。

竹北里長李麗惠說，若是緊急搶修用臨時公告還行，雖然里內透天厝都有儲水塔，半夜停水不至於無水可用，但如果有住戶剛好半夜要抽水，抽水馬達可能因此燒壞，因此建議水公司還是要提前至少8小時就要公告停水，才有足夠時間讓住戶反應。

台灣自來水公司第三區管理處竹北營運所主任紀添源澄清，此次公告非全面6小時停水，而是委外廠商為調查小區域管網水流方向是否正確，所做的分段測試，沒有斷管也沒有開挖馬路，停水時間都不長，影響總用戶雖達5000多戶，但已選在半夜用水量較小時段進行，用戶若有水塔也不會受影響。