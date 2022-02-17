竹市建華活動中心動土 林智堅讚設計「美的像星巴克」

新竹市建華里原本只有狹小、悶熱的鐵皮屋作為環保教室、巡守隊等里民活動空間，加上土地又屬於竹縣土地，有拆屋還地隱憂。市府投入2576萬元在建華國中旁興建全新的活動中心，今天動土，不僅是竹市首座低碳建築的市民活動中心，也將是一座唯美的北歐風木造玻璃屋，市長林智堅讚許「美的像星巴克一樣」，預計年底完工。

為打造全新的建華市民活動中心，市府找來建築師洪育成設計，以低碳、永續為理念進行規畫。洪今天也簡報說明，活動中心將運用可循環再利用的木構、鋼構設計，並結合能引進自然光玻璃帷幕，不僅白天明亮，入夜後也會像「燈籠」般點亮夜景。

洪育成說，活動中心也會是一棟零碳建築，挑高斜屋頂設計不僅可隔熱、降低空調負荷，煙囪也可達到自然通風換氣功能，還有東西向走廊深簷可遮擋夏季烈日及暴雨，提供舒適半戶外空間，也會替校園設置單車車棚，且有適當設計以維護校園安全。

市長林智堅今天親自主持建華市民活動中心開工典禮，建華里長徐良芳與多名議員、里民都到場見證，期盼工程順利進行。徐良芳更是滿心歡喜，表示現有的鐵皮屋活動空間簡陋且老舊，但又是地方環保義工隊重要據點，很感謝大家幫忙促成打造新家。

林智堅說，過去的鐵皮屋活動空間位於縣府土地，不時面臨繳交補償金、拆屋還地等隱憂，自己上任後積極尋覓土地，決定活化建華國中校園用地興建活動中心，他看了設計示意圖也直呼「美的像星巴克」，期盼完工陪伴社區里民與校園師生學習成長。