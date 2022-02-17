快訊

北市某幼稚園27名師生集體「上吐下瀉」 班級緊急停課至21日

旅行社上架日本自由行 陳時中曝國門開放時機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市建華活動中心動土 林智堅讚設計「美的像星巴克」

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府投入2576萬元在建華國中旁興建全新的建華市民活動中心，設計融入低碳、節能概念，今天動土。圖為示意圖。圖／新竹市政府提供
新竹市政府投入2576萬元在建華國中旁興建全新的建華市民活動中心，設計融入低碳、節能概念，今天動土。圖為示意圖。圖／新竹市政府提供

新竹市建華里原本只有狹小、悶熱的鐵皮屋作為環保教室、巡守隊等里民活動空間，加上土地又屬於竹縣土地，有拆屋還地隱憂。市府投入2576萬元在建華國中旁興建全新的活動中心，今天動土，不僅是竹市首座低碳建築的市民活動中心，也將是一座唯美的北歐風木造玻璃屋，市長林智堅讚許「美的像星巴克一樣」，預計年底完工。

為打造全新的建華市民活動中心，市府找來建築師洪育成設計，以低碳、永續為理念進行規畫。洪今天也簡報說明，活動中心將運用可循環再利用的木構、鋼構設計，並結合能引進自然光玻璃帷幕，不僅白天明亮，入夜後也會像「燈籠」般點亮夜景。

洪育成說，活動中心也會是一棟零碳建築，挑高斜屋頂設計不僅可隔熱、降低空調負荷，煙囪也可達到自然通風換氣功能，還有東西向走廊深簷可遮擋夏季烈日及暴雨，提供舒適半戶外空間，也會替校園設置單車車棚，且有適當設計以維護校園安全。

市長林智堅今天親自主持建華市民活動中心開工典禮，建華里長徐良芳與多名議員、里民都到場見證，期盼工程順利進行。徐良芳更是滿心歡喜，表示現有的鐵皮屋活動空間簡陋且老舊，但又是地方環保義工隊重要據點，很感謝大家幫忙促成打造新家。

林智堅說，過去的鐵皮屋活動空間位於縣府土地，不時面臨繳交補償金、拆屋還地等隱憂，自己上任後積極尋覓土地，決定活化建華國中校園用地興建活動中心，他看了設計示意圖也直呼「美的像星巴克」，期盼完工陪伴社區里民與校園師生學習成長。

市府民政處指出，建華市民活動中心占地88坪，兼具美學設計、空間實用及制度化的管理，將設置社區食堂、社區教室與展覽空間等，也目標以打造社區「大客廳」概念，歡迎里民來聊天、用餐、上課等，也可作為展覽、演講與表演等多功能使用。

新竹市建華市民活動中心今天開工，建築師洪育成說明設計理念。記者張裕珍／攝影
新竹市建華市民活動中心今天開工，建築師洪育成說明設計理念。記者張裕珍／攝影
新竹市政府今天舉行建華市民活動中心開工典禮，市長林智堅等人參與。記者張裕珍／攝影
新竹市政府今天舉行建華市民活動中心開工典禮，市長林智堅等人參與。記者張裕珍／攝影
新竹市政府今天舉行建華市民活動中心開工典禮，將在建華國中旁停車場興建全新的活動中心。記者張裕珍／攝影
新竹市政府今天舉行建華市民活動中心開工典禮，將在建華國中旁停車場興建全新的活動中心。記者張裕珍／攝影
新竹市政府今天舉行建華市民活動中心開工典禮，市長林智堅等人參與。記者張裕珍／攝影
新竹市政府今天舉行建華市民活動中心開工典禮，市長林智堅等人參與。記者張裕珍／攝影
新竹市建華里原有里民空間為鐵皮屋，簡陋且悶熱市民活動中心開工典禮，市長林智堅等人參與。記者張裕珍／攝影
新竹市建華里原有里民空間為鐵皮屋，簡陋且悶熱市民活動中心開工典禮，市長林智堅等人參與。記者張裕珍／攝影
新竹市政府投入2576萬元在建華國中旁興建全新的建華市民活動中心，設計融入低碳、節能概念，今天動土。圖為示意圖。圖／新竹市政府提供
新竹市政府投入2576萬元在建華國中旁興建全新的建華市民活動中心，設計融入低碳、節能概念，今天動土。圖為示意圖。圖／新竹市政府提供

林智堅 建築

延伸閱讀

林智堅節目專訪談新竹選情 鄭正鈐：感受到卸任後焦慮

林智堅批民調低、沒經營過竹市 高虹安回擊了

表態做滿市長任期 林智堅批在野人選沒經營、沒實力

新竹公園賞櫻人氣夯 市府19日加開2場導覽

相關新聞

比特犬掀棄養潮 桃動保園區已收21隻坦言壓力大

比特犬肇禍不斷，農委會公告今年3月1日起，禁止比特犬飼養和買賣，違者最高可罰25萬元。桃園市動保處統計，過去每年收到的棄...

林智堅批沒爭取經費 鄭正鈐：各單位害怕「小英男孩」

新竹市長林智堅連日來頻頻攻訐在野立委，尤其點名國民黨立委鄭正鈐從未從中央替新竹市爭取經費，還說鄭「一點都不強」。鄭正鈐今...

桃園大北坑魯冰花春色滿茶山 客庄文化成觀光旅遊去處

桃園市龍潭區大北坑休閒農業區每年2、3月，茶山栽種的金黃色鲁冰花在茶樹間點綴春色，大北坑休閒農業區社區去年更獲全國金牌農...

苗栗消防8周救助訓練登場 縣長視察7項新式體能測驗

苗栗縣消防局的救助訓練已於2月7日開訓，這也是消防人員最具挑戰性的消防專業訓練之一，縣長徐耀昌今天近中午前往苗栗縣消防訓...

竹北又現確診足跡 新竹縣下周加開多場疫苗接種

新竹縣今天公布1處確診足跡，為確診個案19882曾在發病前3天，到過竹北市環北路一間超商，新竹縣衛生局呼籲民眾若曾出入該...

桃園偵查佐英年癌逝 民間捐款助失業妻養2幼子

桃園市蘆竹警分局偵查佐林明誼去年診斷出鼻咽癌，與病魔纏鬥近一年，仍在本月撒手人寰，留下辭職照顧他的妻子及還在讀國小、幼稚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。