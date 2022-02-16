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對焦菱潭街「愛別離苦」2月18日上映 桃客局：包場觀影

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
金馬導演楊力州「愛別離苦」紀錄片2月18日上映。圖／取自「愛別離若」臉書宣傳
金馬導演楊力州「愛別離苦」紀錄片2月18日上映。圖／取自「愛別離若」臉書宣傳

金馬導演楊力州最新導演最女人作品「愛別離苦」，上映倒數2天，預告片在YouTube推出吸引民眾注意，看過首映片的市政府客家事務局長黃傅淑香今表示，影片在龍潭區菱潭街拍攝，有著女性面臨人生的生離死別及小人物為理想、生存故事，該局決定影片2月18日上映後擇期包場，提供民眾報名觀影支持。

「愛別離苦」影片將在2月18日上映，影片描述一條藏在桃園龍潭的神秘無名街，一群對生命感到迷惘的女性，在這條街找到久違的自己，她們承受世俗眼光的壓力、現實的打擊，甚至親人背叛，短短120秒預告充滿淚點。楊力州表示，「我們總會不知不覺的在別人的故事裡，看見自己然後流下眼淚。」

這部影片是楊力州進駐台3線記錄日常交織而成的動人故事，台3線途經桃園、新竹、苗栗及台中一帶客庄，富含客家文化發展脈絡與歷史記憶，客委會2019年邀請紀錄片導演楊力州，至台3線駐村及發掘在地故事，經過幾個月田調歷程，楊將鏡頭對焦桃園市龍潭區一條在地圖上找不到的「菱潭街」，這條巷弄藏著在地復甦的特色小店，小店內各藏有私密心事，楊導演透過鏡頭以溫柔的眼光包覆著眾人的過往傷痕，深入的跟拍訪談，突破一道道情感心防，呈現街區堅毅女性自我樣貌。

黃傅淑香表示，楊力州導演當初拍攝龍潭菱潭街人物時，發現很多客家女性故事，尤其龍潭客庄人文薈萃，是「台灣文學之母」鍾老鍾肇政創作文學作品的發源地，還有龍潭乳姑山、龍潭大池等地，充滿客家庄文化內涵，影片拍攝的菱潭街，過去的老舊市場藏汙納垢，街道不長、面積小，在客家鄉親發掘活化（菱潭街興創基地），希望鄉親一起來觀影支持這部紀錄片。

桃園 紀錄片 客家文化 鍾肇政 龍潭大池 客委會 台灣文學

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