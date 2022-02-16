桃園一個門牌建物權狀「鬧雙包」 戶政地政一錯30年

桃園市大溪區姜姓市民2棟連棟住宅，舊址各有21號及23號門牌，40年前大溪戶政事務所重新整編為新道路名稱，以姜姓市民連棟住宅一個大門整編為23號一個門牌，隔壁空地30年前蓋房為21號門牌，不料大溪戶政、地政事務所當年疏忽，門牌不同，卻形成兩張21號門牌建物所有權狀「鬧雙包」，姜姓市民近日陳情要求恢復21號門牌，市議員黃敬平才發現建物所有權狀門牌「雙包」一錯30年。

黃敬平今天下午表示，姜姓市民陳情名下2棟連棟建築物，一直各有門牌，分別是21號、23號，之後戶政作業疏失，只有23號門牌，沒了21號門牌，2個門牌變成1個門牌，去年詢問戶政事務所，要求回復21號門牌，戶政卻無法解決，姜姓市民原有21號門牌，在某一時點卻變成鄰居所有，建物所有權狀卻是21號門牌，戶政機關未盡送達及告知義務，顯然行政有所疏失。

大溪戶政事務所主任劉志文表示，姜姓市民2棟建物舊址為大溪員樹林舊址2個門牌，1982年戶政整編小地名為新道路，逐戶查看該連棟建物一個大門，最後整編為23號門牌，直到1992年隔壁建房整編給21號門牌，直到去年底，姜姓市民要求恢復21號門牌，該所因21號門牌為他人所有無法回復，建議新編23之1號門牌，姜姓市民卻不接受，後續將與市民續協調。