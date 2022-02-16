台15線鳳鼻尾隧道、台3線區間測速28日啟用 限速60公里

新竹縣台15線鳳鼻尾隧道及台3線82至84公里雙向皆設置區間測速執法設備，縣警局今日指出，該2處路段區間測速設備，已通過經濟部標準檢驗局合格認證及取得資安驗證報告，將於2月28日正式啟用，提醒用路人依道路速限通行，以免受罰。

縣警局指出，台15線鳳鼻尾隧道為往返竹北與新豐濱海地區重要聯絡道路，該路段車流量大，因道路筆直，常有駕駛因違規超速行駛反應不及而事故頻繁，也有駕駛人於深夜時段危險駕車伴隨改裝設備發出巨大聲響，使周遭居民不堪其擾。

警方另表示，台3線新竹縣路段，因道路寬廣、彎道多加上沿途風景秀麗被稱為「重機天堂」，車輛超速情形嚴重而交通事故層出不窮，已嚴重影響在地居民生活品質及交通安全。