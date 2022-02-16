桃園青年局三大青創基的招募中 符合資格者快報名

桃市府青年事務局轄下的青創指揮部、安東及新明青創基地，即日起至3月2日舉辦2022年第一期進駐團隊招募活動，本次共釋出7組獨立辦公室及32組共同工作空間席位，只要新創團隊符合IOT產業、文創科技、電子商務、3R、5G及AI產業，歡迎領取報名簡章，若通過招募審查的團隊，將可在4月1日正式進駐。

青創指揮部是桃園第一個結合共同工作空間與創客空間的青年創業基地，主要輔導IOT產業、電子商務與文化科技共同加速；鄰近桃園車站的安東青創基地，主要推動VR、AR、MR、ICT及5G應用等資訊通訊產業；新明青創基地位於中壢新明市場，發展「AI及智慧機器人」領域。

為了讓新創團隊有良好的創業環境，三大青創基地提供新創團隊豐富的創業課程、業師顧問諮詢輔導、產官學研合作資源、串接早期資金、產品行銷曝光及畢業團隊合作結盟等六大核心服務，幫助新創團隊強化市場商機鏈結機會。

先前疫情之下，青年局也協助青創團隊爭取多項競賽獎金、研發補助，並搭上智慧零售轉型的風潮。如捷德運動股份有限公司協助新竹觀光景區店家運用Beacon定位、Line@等數位工具，推廣在地特色產品，並以此題目奪得110年度創業歸故里競賽亞軍，榮獲獎金100萬元。