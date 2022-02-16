竹縣芎林富林路人行道腐朽陷大洞 女子不慎慘摔見血

新竹縣芎林鄉富林路兩側人行木棧道，因年久失修，不少鋪面腐朽，前天造成一名路過女子意外踩空，當場摔倒、雙腳割傷見血，不少附近居民都稱根本不敢走，不僅到處是洞，就連欄杆都斷裂被丟棄在人行道上；縣府工務處則稱，已計畫整修，但仍未施工，未來會改為高壓磚鋪面。

縣府工務處表示，去年就已獲前瞻計畫補助4000萬元，要延續台3線丘陵水岸景觀大道工程，要針對縣道120線，即富林路兩側人行道進行整修，將拆除木棧道，改為高壓磚鋪面，不過目前仍在核定中，預計這個月就會發包動工。

實際現場可見到人行道確實破損十分嚴重，木棧道不僅腐朽，隨時會令人踩空，沿途更可見到大大小小的洞，還有尖銳的木頭及鐵釘，就連一旁的扶手都已經倒下，還被隨意棄置在人行道上，更堆滿許多垃圾。

縣議員鄭昱芸就批整修工程進度緩慢，已經反映許多年，怒找上縣府轟「什麼時候才會施工」，指出該路段的人行道嚴重毀損，這次還造成路過民眾受傷，難保之後不會再有人受害，更諷這段人行道是極限體能王挑戰。