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竹縣芎林富林路人行道腐朽陷大洞 女子不慎慘摔見血

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
富林路人行木棧道年久失修破損嚴重，工務處表示將盡快發包改善。記者巫鴻瑋／攝影
富林路人行木棧道年久失修破損嚴重，工務處表示將盡快發包改善。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣芎林鄉富林路兩側人行木棧道，因年久失修，不少鋪面腐朽，前天造成一名路過女子意外踩空，當場摔倒、雙腳割傷見血，不少附近居民都稱根本不敢走，不僅到處是洞，就連欄杆都斷裂被丟棄在人行道上；縣府工務處則稱，已計畫整修，但仍未施工，未來會改為高壓磚鋪面。

縣府工務處表示，去年就已獲前瞻計畫補助4000萬元，要延續台3線丘陵水岸景觀大道工程，要針對縣道120線，即富林路兩側人行道進行整修，將拆除木棧道，改為高壓磚鋪面，不過目前仍在核定中，預計這個月就會發包動工。

實際現場可見到人行道確實破損十分嚴重，木棧道不僅腐朽，隨時會令人踩空，沿途更可見到大大小小的洞，還有尖銳的木頭及鐵釘，就連一旁的扶手都已經倒下，還被隨意棄置在人行道上，更堆滿許多垃圾。

縣議員鄭昱芸就批整修工程進度緩慢，已經反映許多年，怒找上縣府轟「什麼時候才會施工」，指出該路段的人行道嚴重毀損，這次還造成路過民眾受傷，難保之後不會再有人受害，更諷這段人行道是極限體能王挑戰。

據了解，受傷民眾是前天經過該路段時，不慎踩破木棧道導致受傷；附近居民就稱，平常根本不敢走在木棧道上，只能鋌而走險與車爭道，但也不滿指出該路段正好位於國道3號竹林交流道口，車流量非常大且車速快，無論走人行道或車道都十分危險，希望縣府能盡快整修改善。

富林路人行木棧道年久失修破損嚴重，工務處表示將盡快發包改善。記者巫鴻瑋／攝影
富林路人行木棧道年久失修破損嚴重，工務處表示將盡快發包改善。記者巫鴻瑋／攝影

人行道 新竹 車道

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