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客家掃墓季登場 苗縣警局規畫車輛分流方案

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣警局規畫前往苗栗市第二公墓的車輛分流措施。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警局規畫前往苗栗市第二公墓的車輛分流措施。圖／苗栗縣警局提供

客家掃墓季在農曆正月十五元宵節後展開，苗栗縣警局今天起在縣內各公墓周邊路口、路段規畫交整、機動巡邏等勤務，盼民眾順利完成祭祖掃墓。

其中苗栗市西山公墓路口處，2月19、20日及26、27日兩個周休假日從上午6時30分至11時30分禁止汽車進入，由市公所派遣4輛接駁車接送民眾。此外，苗30線聯大路將於2月18日全線通車，警方呼籲民眾至苗栗大坪頂第二公墓掃墓，可作為替代道路之一。

苗栗縣警局指出，縣內其他公墓周邊路口及路段，如苗栗市第一、二公墓，公館鄉大坑、仁安村，頭屋鄉、銅鑼鄉、三義鄉第一、二公墓，竹南鎮公義路、造橋鄉台13甲線、後龍鎮台1線，頭份市斗煥、流東、上興、廣興里，三灣鄉南埔村，西湖鄉四湖、高埔、湖東村，通霄鎮內湖里，苑裡鎮苑坑、青埔里，大湖鄉八寮灣第一公墓、獅潭鄉和興村第四公墓、卓蘭鎮第三公墓等地，由各警分局依交通狀況派員疏導管制。

因應苗30線聯大路將於2月18日全線通車，用路人至苗栗市大坪頂第二公墓掃墓，可作為替代道路之一，強化車輛分流，避免造成台13線（國立聯合大學至舊台6線路段）往大坪頂第二公墓車多壅塞情形，建議民眾改道路線包括，台13線(南下)→右轉苗30線(聯大路)至高爾夫球場前聯絡道交岔路口，再右轉即可匯入苗29線(龍岡道)繼續南下到達掃墓地點；舊台6線(往西方向)左轉台13線(南下)→右轉進入苗29線(龍岡道)到達掃墓地點；另開放苗29線(龍岡道)北上順向(右側)停車，維持雙向車輛通行。

替代道路 苗栗縣 元宵節

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