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桃園污水下水道6年接管率成長近5倍 比例全國第一

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市政府水務局推動污水用戶接管，同時推出免費後巷環境改造，左為改造前，右為現況。圖／桃園市政府水務局提供
桃園市政府水務局推動污水用戶接管，同時推出免費後巷環境改造，左為改造前，右為現況。圖／桃園市政府水務局提供

桃園市升直轄市前的污水用戶接管普及率以1戶4人計算僅為5.4%，不但是六都之末也是全國各縣市倒數，升格後加速推動，完成規畫12處污水下水道系統，提出政府自辦及促參方式同步併行策略，和「3免費2補助」配套措施，至今年年1月超過17萬戶接管，普及率提升至30%（1戶4人計）；6年來接管率成長近5倍，比例全國第一。

3免2補助為免費施作用戶接管、免費釐清土地界址、免費後巷環境改造、補助大樓污水改管、補助住宅雨污分流改管。

水務局表示，用戶接管原為民眾應自行申請付費施作，以1戶透天住宅為例，申請及施工費用約需9萬元，現在只要民眾提供最小施工維護空間（1樓單側75公分、雙側150公分），就免費幫民眾施作用戶接管。

民眾如果配合污水用戶接管，市政府提供免費土地界址釐清的服務，每筆土地荷包現省4000元，民眾不需往返地政事務所申請鑑界，截至目前共3575戶民眾受惠。

2019年起，市府加碼推動用戶接管後巷的美化改造，透過民眾參與，與市民共同打造心目中理想的後巷生活空間，髒亂環境搖身一變成為彩繪熱門景點，創造各地不同的主題與風格，截至目前已成功營造100多件後巷美化工作。

在補助方面，水務局指出因應集合式住宅用戶接管，依法需自費辦理建物內部改管為重力排水及污水處理設施廢除，桃園市政府補助每戶最高5000元，額度全國最高。自2020年1月1日起，全國首創每戶5000元為限，透過相關補助辦法，有助於減輕住戶負擔，提升民眾意願及用戶接管普及率。

水務局局長劉振宇說，針對「集合住宅既有污水處理設施廢除或改設」補助地區，前2年全額補助，市府公告補助地區第3年起依實際施作費用補助50％，不分年度每戶最高5000元，統計2016至2021年累計9433戶完成撥付，補助金額達4568萬4357元，補助戶數占全市1.67%，全國補助金額最高。

劉振宇指出，早期建物常見混接情形，住戶須自行負擔建築物內部雨污水改管，導致住戶接管意願降低。 為鼓勵民眾配合污水用戶接管，「住宅雨污水分設」以位於用戶接管區域住宅為受理補助對象，非屬集合住宅及5樓以下集合住宅依實際施作費用補助，每戶以2萬元為限；6樓以上集合住宅依實際施作費用補助，每戶以5000元為限。

劉振宇局說明，水務局於2018年成立污水用戶接管總顧問團隊，服務超過400個大型社區，以專業的說明、引導與搭配市府補助政策，將社區內分歧的意見逐漸聚焦，共同為環境盡一份心力，也是推動用戶接管的重要推手。

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