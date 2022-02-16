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影／頭份大橋改善工程開工 44條懸索全數更換創首例

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣頭份大橋改善工程今天開工，整座鋼橋共44條懸索將全數更換。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份大橋改善工程今天開工，整座鋼橋共44條懸索將全數更換。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣頭份大橋改善工程今天上午開工，整座鋼橋共44條懸索將全數更換，並改善鋼構防蝕塗裝，預計12月底完工，頭份大橋改善工程斥資7000多萬元，是國內第一座採取全橋懸索更換的大橋改善工程，將是一大亮點；為大橋安全起見，21噸以上重車去年就已禁止通行，開工後將採「半半施工」維持一側的小型車雙向交通。

縣府工務處指出，頭份大橋已啟用20年，位於苗栗「北橫公路」124丙縣道上，為提籃式鋼拱結構懸索式橋梁，也是景觀橋梁及著名地標；2019年國內發生南方澳大橋斷橋事件，縣府隨即向中央爭取經費辦理特殊橋梁檢測，發現頭份大橋老舊急需改善，經爭取，去年3月獲交通部核定納入「生活圈道路交通系統建設計畫」，補助辦理頭份大橋改善工程，經費7363萬餘元。

大橋改善工程開工祈福典禮上午舉辦，縣長徐耀昌、議長鍾東錦、副議長李文斌、頭份市長羅雪珠及地方民代、里長多人與會共同祝禱。

工務處長古明弘指出，頭份大橋跨越中港溪，連結頭份、三灣交通，具有重要交通樞紐地位，辦理改善工程盼維持橋梁安全並恢復以往優美外觀，預定進行的項目包括鋼橋吊索更換、塗裝維護、拱圈人孔改善，並針對橋面欄杆維護，希望完工後至少能為大橋延壽20年。

他表示，施工期間的交通維持方案，其中小型車將在半半施工的策略下，維持單向雙車道通行，至於21噸以上大型車去年5月已禁行，仍將維持改道繞行；大橋年底改善完成後即可恢復重車通行，讓北苗栗路網更完善。

苗栗縣頭份大橋改善工程今天開工，整座鋼橋共44條懸索將全數更換，創下國內首例，縣長徐耀昌及地方各界上午參加開工祈福典禮。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份大橋改善工程今天開工，整座鋼橋共44條懸索將全數更換，創下國內首例，縣長徐耀昌及地方各界上午參加開工祈福典禮。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份大橋改善工程今天開工，整座鋼橋共44條懸索將全數更換。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份大橋改善工程今天開工，整座鋼橋共44條懸索將全數更換。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份大橋改善工程今天開工，整座鋼橋共44條懸索將全數更換，創下國內首例，縣長徐耀昌及地方各界上午參加開工祈福典禮。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份大橋改善工程今天開工，整座鋼橋共44條懸索將全數更換，創下國內首例，縣長徐耀昌及地方各界上午參加開工祈福典禮。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份大橋改善工程今天開工，整座鋼橋共44條懸索將全數更換。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份大橋改善工程今天開工，整座鋼橋共44條懸索將全數更換。記者胡蓬生／攝影

徐耀昌 北橫 交通部

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