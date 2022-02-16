活化古蹟！桃園神社推「元宇宙藝術季」 吸廠商進駐

桃園忠烈祠暨神社文化園區，擁有莊嚴的建築樣貌與蓊鬱的自然環境，是台灣保存最完整的日式神社建築。園區去年7月取得環教場域認證，目前陸續有委外營運廠商進駐，除在近期舉辦「元宇宙光影藝術季」，也將於春夏秋冬舉辦不同的體驗活動，並規畫多場音樂活動，活化歷史古蹟。

桃園市長鄭文燦表示，隨著委外營運廠商的進駐，未來舉辦假日市集頻率也會大幅提升，目前園區現有收費汽機車停車格各28席，將請交通局、民政局、營運廠商及孔廟暨忠烈祠聯合管理所共同討論，研擬在大型活動期間，於成功路三段適當引導民眾停車，協助解決停車問題。

桃園忠烈祠1985年原本預計拆除重建，但隨著保護古蹟的呼聲越來越高，地方政府最後接納並整修，成為少數被完整保留的神社建築，亦於1994年經公告指定為國家第三級古蹟。

民政局表示，桃園忠烈祠暨神社文化園區先後進行兩期修復工程，並於2020年7月重新對外開放，陸續舉辦史蹟館策展、創意繪畫比賽、暮秋稻禾祭、爛漫春櫻祭與孔廟祈福許願活動，兩次神社歲時祭期間桃園神社到訪人數高達3萬6283人，祈福許願活動則超過3000名學子參與。

孔廟暨忠烈祠聯合管理所長李彩華表示，現在神社文化園區採OT（民間機構營運）方式經營，由市府收取權利金，營運廠商則可藉多元活動活絡歷史古蹟，像是2月12日至5月1日，園區推出「元宇宙光影藝術季」，除於每日下午4時30分至8時點燈，每周末舉辦主題市集外，之後也會陸續舉辦「春の花手水」、「夏日祭典」、「秋之豐收」、「冬之慶典」等活動。

民政局長陳靜航表示，園區修復期間，市府藉由拍攝紀錄片、推出專書、舉辦工作坊等活動加強園區知名度，今年則規畫將忠烈祠「劇場化」，以烈士故事及大時代背景為內容，推出「忠憶劇場」，成為全台首間結合沉浸式劇場的宗祠；孔廟則舉辦雅舞比賽、佾舞研習班、儒學講座、太學班等活動，傳承地方史學。