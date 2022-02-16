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新竹公園賞櫻人氣夯 市府19日加開2場導覽

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
櫻花季到來，距離新竹車站步行只要10分鐘的新竹公園河津櫻逐漸盛開，市長林智堅歡迎大家來賞櫻。圖／新竹市政府提供
櫻花季到來，距離新竹車站步行只要10分鐘的新竹公園河津櫻逐漸盛開，市長林智堅歡迎大家來賞櫻。圖／新竹市政府提供

櫻花季到來，距離新竹車站步行只要10分鐘的新竹公園河津櫻逐漸盛開，連日來已經吸引不少賞櫻人潮。新竹市政府在這周末推出賞櫻導覽活動，因線上報名「秒殺」額滿，決定19日加開2場次開放現場報名，並提醒賞櫻民眾戴口罩、勿飲食等防疫規範。

市長林智堅也到新竹公園賞櫻，一覽公園的美麗景緻。他說，2月櫻花季到來，全台賞櫻景點人潮、車潮擁擠，新竹公園是最具交通優勢的賞櫻景點，距離新竹火車站及新竹轉運站僅需步行10分鐘，周邊也有2處YouBike站點與多處公車站牌，新竹公園櫻花以「河津櫻」為主，穿插富士櫻、山櫻花等品種共約860株，近日已經盛開6至7成。

林智堅也推薦文青、親子兩大賞櫻一日遊路線。文青旅客可到鄰近玻璃工藝博物館、春室Glass Studio（玻璃工坊），體驗新竹玻璃產業作品，也可走訪湖畔料亭，有WOO Table、WOO Select，提供選物、書籍販售，享用下午茶、日式定食等餐點。

若是親子旅客則別錯過台灣昆蟲館新竹館、市立動物園、圖書館動物園分館、星巴克動物園門市、孔廟廣場及大沙坑等，都適合孩子放電一整天，享受一日輕鬆悠閒、充實的行程。

新竹市政府城銷處指出，除了日本育櫻會陸續的贈送花苗，新竹市育櫻會志工擔任細心照料與培育的「護花使者」，讓新竹公園的櫻花能美麗綻放。市府經過精細植栽設計，讓櫻花分布更能呈現整體美感，也透過光環境設計，讓夜間櫻花展現不同風情。

城銷處長林正光說，今年推出新竹公園賞櫻導覽活動，因線上報名已額滿，19日特別加開2個場次，上午場10時、下午場14時，民眾至新竹火車站旅服中心（新竹市東區中華路二段445號），或新竹公園入口（新竹市消防局第二大隊光復分隊對面），即可現場報名。

另因應新竹公園賞櫻停車需求，市府指出，即日起至2月28日的周末假日，新竹公園旁公園路單一側路邊（麗池前）汽車停車格，將改為機車臨時停車位（計次收費），請騎車的民眾多加利用。

櫻花季到來，距離新竹車站步行只要10分鐘的新竹公園河津櫻逐漸盛開。圖／新竹市政府提供
櫻花季到來，距離新竹車站步行只要10分鐘的新竹公園河津櫻逐漸盛開。圖／新竹市政府提供
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櫻花季到來，距離新竹車站步行只要10分鐘的新竹公園河津櫻逐漸盛開，市長林智堅歡迎大家來賞櫻。圖／新竹市政府提供
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新竹 賞櫻 櫻花季

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