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消防中壢分隊獲贈90萬自動心肺復甦機 望能救助更多人
桃市府消防第二大隊今獲贈造價90萬元的自動心肺復甦機（LUCAS）一台，為熱心的80多歲捐贈者許廖網秀因得知朋友的親人意外往生，因此便用已逝丈夫90多歲許學壽的名義捐贈自動心肺復甦機，盼能拯救更多生命。
今上午於消防第二大隊辦理捐贈儀式，由第二大隊副大隊長劉闊融代表受贈，談起這段捐贈緣起，當初中壢消防分隊接獲電話，對方表示想要捐一台自動心肺復甦機，讓他們相當驚訝，事後了解才知道，因許學壽過世，2個女兒再整理回顧影片時，突然想到朋友的親人因車禍意外往生，便想盡一己之力造福人群。
消防局指出，2021年桃園救護案件已破10萬7000多件，其中桃園到院前心肺停止患者數2200餘人，而康復出院人數更達110人，相較以往為歷年最多；統計中壢分隊去年平均救護出勤月均量441件，為中壢區救護出勤量最多分隊，此次所捐贈LUCAS自動心肺復甦機，能提升到院前緊急救護品質、且更有效率搶救生命。
消防局第二大隊長戴明杉表示，感謝許廖網秀一家善舉，此次捐贈拋磚引玉，願對社會貢獻棉薄之力，提供消防人員以更好的裝備器材執行任務，進而為民眾提供更高品質的保護。
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