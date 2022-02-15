三接趕工、火力電廠包圍 議員憂桃園空汙恐超越台中

中油三接工程在桃園市觀塘工業區持續施工，多位議員質疑，當台中、高雄等縣市紛紛減少火力發電，桃園卻被火力發電廠包圍，擔憂桃園恐超越台中，成為全台空汙最嚴重的縣市。市府環保局則強調，天然氣是邁向零碳的重要「過渡工具」，且桃園PM2.5平均濃度持續下降，遠優於南部各縣市。

議員林政賢表示，當台中拒絕用肺發電，高雄極力減少火力發電，桃園卻被大潭、國光、林口、協和等火力發電廠包圍，負擔全台最多電力，雖天然氣無色無味，汙染量仍是燃煤的55％，恐傷害人體甚至導致肺腺癌，鄉親都擔心三接完工後，桃園空汙會不會變全台第一？

議員牛煦庭指出，桃園光是大潭、國光、長生、燃煤的華亞汽電、燃油的大園汽電，5個電廠裝置容量就高達878萬瓩，還有一大堆汽電共生鍋爐，貢獻全國發電量20%以上；除了觀塘三接之外，大潭電廠還要擴建，桃園人的承擔會越來越多，「要說桃園被火力發電團團包圍，也是剛好而已。」

環保局長呂理德表示，桃園占全台發電量13.99％，在所有火力發電方式中，天然氣相對汙染較少，和煤相比，煤所產生的PM2.5和PM1.0是天然氣的1萬多倍；目前大潭天然氣1到6號機組，總排放量是4854噸，市府已跟大廠協商減量，即使未來加了7到9號機組，總排放量還會低於現在的4854噸，只有4116噸。

「零碳是未來的國家政策」，呂理德表示，未來煤炭、石油都可能會被淘汰，被氫燃料取代，天然氣因為是氣體，跟氫燃料有相當的相容性，因此天然氣是未來邁向零碳的重要工具。

呂理德也強調，桃園的PM2.5總量都有控制，現在平均濃度低於15微克，「包括雲林、高雄各縣市都比我們高」，就算接下來三接完工，桃園的PM2.5也不會增加，也會持續去煤。