聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／新竹公園河津櫻綻放 91歲「櫻花爺爺」照料20年
新竹公園是新竹市知名賞櫻勝地，高齡91歲「櫻花爺爺」楊根棟每天穿梭公園照料、嫁接櫻花成長，「就像照顧自己的孫子一樣」，20年來如一日；最近河津櫻粉嫩綻放，賞櫻、拍照人潮絡繹不絕，看在楊根棟的眼裡備感成就，更是最美麗的風景。
新竹公園栽種的櫻花以河津櫻為主，還有富士櫻、吉野櫻與八重櫻等花種。從2月開始，櫻花陸續綻放，預估今天起至28日前就邁入盛開階段，楊根棟雖然年事已高，但仍每天早上搭計程車前來，看顧櫻花、關心花況，直說已有好幾棵櫻花開的很豐滿。
楊根棟公務員生涯45年，退休後仍不得閒，現為新竹市市政顧問。他回想，日本人20年前捐贈170棵河津櫻給新竹市，當時就希望他們好好照顧，自己也有份責任感，決定要讓日本人的好意，能夠延續下來，因此每天用心施肥、澆水，陪伴櫻花茁壯成長。
「要種好櫻花可不是那麼簡單的事！」楊根棟說，從日本來的河津櫻一開始先放在香山培育「隔離1年」，隨後才陸續移植到新竹公園，包含大階梯、圓形廣場、麗池等周邊。每天都要來關心、適當施肥澆水，也要有恆心、愛心，並願意花時間維護管理。
楊根棟也笑說「自己名字都是木字邊，跟樹木特別有緣分」，原本喜好種蘭花，曾赴日比賽拿過銀牌，這20年則陪伴櫻花成長，當時種的第1棵河津櫻就位在玻璃工藝博物館旁邊，如今成長茁壯、花開茂盛。他也估計全新竹公園，約栽種1200多棵櫻花樹。
新竹公園櫻花花期約到月底，楊根棟每天都到新竹公園看看最新花況，也對每一棵櫻花如數家珍，有的河津櫻已經盛開，有的吉野櫻含苞待放，預估20天後將綻放。他也說，看見不只市民，還有外地遊客會來賞櫻，覺得很有成就，自己會繼續默默付出。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言