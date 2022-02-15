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影／新竹公園河津櫻綻放 91歲「櫻花爺爺」照料20年

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹公園是新竹市知名賞櫻勝地，高齡91歲「櫻花爺爺」楊根棟每天穿梭公園照料、嫁接櫻花成長，「就像照顧自己的孫子一樣」。記者張裕珍／攝影
新竹公園是新竹市知名賞櫻勝地，高齡91歲「櫻花爺爺」楊根棟每天穿梭公園照料、嫁接櫻花成長，「就像照顧自己的孫子一樣」。記者張裕珍／攝影

新竹公園是新竹市知名賞櫻勝地，高齡91歲「櫻花爺爺」楊根棟每天穿梭公園照料、嫁接櫻花成長，「就像照顧自己的孫子一樣」，20年來如一日；最近河津櫻粉嫩綻放，賞櫻、拍照人潮絡繹不絕，看在楊根棟的眼裡備感成就，更是最美麗的風景。

新竹公園栽種的櫻花以河津櫻為主，還有富士櫻、吉野櫻與八重櫻等花種。從2月開始，櫻花陸續綻放，預估今天起至28日前就邁入盛開階段，楊根棟雖然年事已高，但仍每天早上搭計程車前來，看顧櫻花、關心花況，直說已有好幾棵櫻花開的很豐滿。

楊根棟公務員生涯45年，退休後仍不得閒，現為新竹市市政顧問。他回想，日本人20年前捐贈170棵河津櫻給新竹市，當時就希望他們好好照顧，自己也有份責任感，決定要讓日本人的好意，能夠延續下來，因此每天用心施肥、澆水，陪伴櫻花茁壯成長。

「要種好櫻花可不是那麼簡單的事！」楊根棟說，從日本來的河津櫻一開始先放在香山培育「隔離1年」，隨後才陸續移植到新竹公園，包含大階梯、圓形廣場、麗池等周邊。每天都要來關心、適當施肥澆水，也要有恆心、愛心，並願意花時間維護管理。

楊根棟也笑說「自己名字都是木字邊，跟樹木特別有緣分」，原本喜好種蘭花，曾赴日比賽拿過銀牌，這20年則陪伴櫻花成長，當時種的第1棵河津櫻就位在玻璃工藝博物館旁邊，如今成長茁壯、花開茂盛。他也估計全新竹公園，約栽種1200多棵櫻花樹。

新竹公園櫻花花期約到月底，楊根棟每天都到新竹公園看看最新花況，也對每一棵櫻花如數家珍，有的河津櫻已經盛開，有的吉野櫻含苞待放，預估20天後將綻放。他也說，看見不只市民，還有外地遊客會來賞櫻，覺得很有成就，自己會繼續默默付出。

新竹公園是新竹市知名賞櫻勝地，最近櫻花綻放。記者張裕珍／攝影
新竹公園是新竹市知名賞櫻勝地，最近櫻花綻放。記者張裕珍／攝影
楊根棟跟志工當時種的第1棵河津櫻就位在玻璃工藝博物館旁邊，如今成長茁壯、花開茂盛。記者張裕珍／攝影
楊根棟跟志工當時種的第1棵河津櫻就位在玻璃工藝博物館旁邊，如今成長茁壯、花開茂盛。記者張裕珍／攝影
新竹公園是新竹市知名賞櫻勝地，高齡91歲「櫻花爺爺」楊根棟每天穿梭公園照料、嫁接櫻花成長，「就像照顧自己的孫子一樣」。記者張裕珍／攝影
新竹公園是新竹市知名賞櫻勝地，高齡91歲「櫻花爺爺」楊根棟每天穿梭公園照料、嫁接櫻花成長，「就像照顧自己的孫子一樣」。記者張裕珍／攝影
楊根棟跟志工當時種的第1棵河津櫻就位在玻璃工藝博物館旁邊，如今成長茁壯、花開茂盛。圖／楊根棟提供
楊根棟跟志工當時種的第1棵河津櫻就位在玻璃工藝博物館旁邊，如今成長茁壯、花開茂盛。圖／楊根棟提供
新竹公園栽種的櫻花最早由日本人捐贈。圖／楊根棟提供
新竹公園栽種的櫻花最早由日本人捐贈。圖／楊根棟提供
新竹公園是新竹市知名賞櫻勝地，最近櫻花綻放。記者張裕珍／攝影
新竹公園是新竹市知名賞櫻勝地，最近櫻花綻放。記者張裕珍／攝影

櫻花 新竹

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