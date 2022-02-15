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關西牛欄河起白色泡泡 居民質疑難道水污染都抓不到？

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
牛欄河東安橋流域出現河面遍布泡沫，居民懷疑上游有工廠排放污染。記者巫鴻瑋／翻攝
牛欄河東安橋流域出現河面遍布泡沫，居民懷疑上游有工廠排放污染。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹縣關西鎮牛欄河河面，昨天下午出現布滿白色泡泡的情況，居民抱怨這已經不是第一次，懷疑上游有工廠排放污染，要求鎮公所及環保局追查；縣府環保局採樣，初步研判是清潔劑導致河面起泡泡，不過遭到民眾質疑，縣府則通報桃園市政府協助調查，希望能找出牛欄河起泡泡的原因。

關西鎮居民指出，牛欄河起白泡已經不是第一次發生，甚至過年前才發生一次，不過通報後得到的回應卻是上游疑似有老人家在河邊洗衣服，才會導致河面出現泡泡，但居民就質疑，洗衣服產生的泡沫如何多到遍布河面，懷疑根本不是如此單純。

新竹縣環保局表示，民眾是在昨天下午3點通報，從東安橋往北約20公尺長的河面有泡沫情況，主因是河面有落差，使得河水翻滾後出現起泡情形；經過水質採樣，初步研判是界面活性劑，可能為清潔劑一類的化學物質。

環保局稱，不排除是東安橋上游的家庭污水排放造成，但針對民眾質疑是有工廠排放污染，目前沒有發現，不過因牛欄河起源於桃園市龍潭一帶，因此也通報桃園市政府，將協助了解、調查上游是否有工廠排放污水。

桃園 新竹

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