聽新聞
test
0:00 / 0:00
關西牛欄河起白色泡泡 居民質疑難道水污染都抓不到？
新竹縣關西鎮牛欄河河面，昨天下午出現布滿白色泡泡的情況，居民抱怨這已經不是第一次，懷疑上游有工廠排放污染，要求鎮公所及環保局追查；縣府環保局採樣，初步研判是清潔劑導致河面起泡泡，不過遭到民眾質疑，縣府則通報桃園市政府協助調查，希望能找出牛欄河起泡泡的原因。
關西鎮居民指出，牛欄河起白泡已經不是第一次發生，甚至過年前才發生一次，不過通報後得到的回應卻是上游疑似有老人家在河邊洗衣服，才會導致河面出現泡泡，但居民就質疑，洗衣服產生的泡沫如何多到遍布河面，懷疑根本不是如此單純。
新竹縣環保局表示，民眾是在昨天下午3點通報，從東安橋往北約20公尺長的河面有泡沫情況，主因是河面有落差，使得河水翻滾後出現起泡情形；經過水質採樣，初步研判是界面活性劑，可能為清潔劑一類的化學物質。
環保局稱，不排除是東安橋上游的家庭污水排放造成，但針對民眾質疑是有工廠排放污染，目前沒有發現，不過因牛欄河起源於桃園市龍潭一帶，因此也通報桃園市政府，將協助了解、調查上游是否有工廠排放污水。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言