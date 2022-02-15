新屋海客休區牽罟石滬傳統獨特 桃園10大休區任你玩

桃園市長鄭文燦推動10大休閒農業區承諾政見，市政府新規畫南桃園5個休區進度，受到疫情影響延後，農業局今天下午表示，今年新完成規畫推動南桃園5處休區，由於疫情影響，農委會停止收件，新休閒農業區將等農委會重新受理送件後申請推動。

桃園市農地達4.8萬公頃，擁有豐富多元的農漁業生態，在現今都會民眾喜愛農業休閒體驗，市政府至今完成設立10大休閒農業區，包括觀音蓮花園、大溪月眉及康莊、龍潭大北坑、蘆竹大古山及坑子溪、大園溪海、楊梅楊梅、復興大溪台七桃花源、新屋海客休閒農業區，新屋海客休區為10大休區最後設立。

新屋海洋客家休閒農業區去年上半年通過設立後，地方展開推動，新屋屬於客家區，過去至今仍保留農、漁業特色，該休區面積達580公頃，涵蓋新屋區永安、笨港、深圳及蚵間4里，該休區保存牽罟捕魚傳統及台灣罕有的百年石滬景觀，農業局休閒農業科長林坤德表示，新屋保存牽罟傳統已是客庄特有文化，加上石滬景觀及永安綠色隧道等農漁混合特色，具備旅遊觀光資源發展。

今年新完成規畫南桃園5處休閒農業區，包括大溪百吉、龍潭三坑水鄉、新屋博覽、楊梅秀才及中壢休閒農業區，其中三坑水鄉休閒農業區涵蓋龍潭區佳安、三坑、大平、三林4里290公頃，推動石門水庫等水資源、三坑景觀及活魚文化特色，百吉休閒農業區以大溪區復興里199公頃，有百吉休旅景觀及小型農場觀旅資源豐富特色。