中壢仁海宮取消元宵猜燈謎 年節賀禮改送雞蛋

今為農曆正月15日元宵節，許多民眾也都會在這天至宮廟內祈福，期許未來一年能順順利利，桃園中壢仁海宮的元宵猜燈謎活動每年都吸引大批信眾前往，不過受疫情影響，已連2年都取消無法舉辦，不過2月19日的起斗法會仍會維持舉辦。

仁海宮為中壢地區許多人的信仰中心，逢年過節總會吸引許多香客，以往的元宵節活動都會在仁海宮牌樓前廣場舉辦，不僅只有猜燈謎活動，更有表演及晚會的摸彩抽獎，豐富的各式家電獎品更是一大看點，每年都吸引上千人來共襄盛舉，今年也有香客不斷詢問，不過因疫情仍維持取消，讓信眾都大嘆可惜。

仁海宮指出，2月19日的起斗法會仍會維持，會將當天會將所有的平安燈、光明燈亮，也會請法師來誦經祈福；點燈申請到今日截止，受疫情影響網路申請逆勢成長5倍以上，相當驚人。