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中壢仁海宮取消元宵猜燈謎 年節賀禮改送雞蛋

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
中壢仁海宮逢年過節總會吸引許多香客，以往的元宵節活動都會在仁海宮牌樓前廣場舉辦。圖／仁海宮提供
中壢仁海宮逢年過節總會吸引許多香客，以往的元宵節活動都會在仁海宮牌樓前廣場舉辦。圖／仁海宮提供

今為農曆正月15日元宵節，許多民眾也都會在這天至宮廟內祈福，期許未來一年能順順利利，桃園中壢仁海宮的元宵猜燈謎活動每年都吸引大批信眾前往，不過受疫情影響，已連2年都取消無法舉辦，不過2月19日的起斗法會仍會維持舉辦。

仁海宮為中壢地區許多人的信仰中心，逢年過節總會吸引許多香客，以往的元宵節活動都會在仁海宮牌樓前廣場舉辦，不僅只有猜燈謎活動，更有表演及晚會的摸彩抽獎，豐富的各式家電獎品更是一大看點，每年都吸引上千人來共襄盛舉，今年也有香客不斷詢問，不過因疫情仍維持取消，讓信眾都大嘆可惜。

仁海宮指出，2月19日的起斗法會仍會維持，會將當天會將所有的平安燈、光明燈亮，也會請法師來誦經祈福；點燈申請到今日截止，受疫情影響網路申請逆勢成長5倍以上，相當驚人。

不過年前民生問題鬧蛋荒讓許多人傷痛腦筋，中壢仁海宮於年前購入上千盒雞蛋，贈送給走完七星平安橋的信眾，今為走橋祈福開放的最後一天，若有信眾想求得一年平安的，千萬別錯失機會。

中壢仁海宮於年前購入上千盒雞蛋，贈送給走完七星平安橋的信眾。記者翁唯真／攝影
中壢仁海宮於年前購入上千盒雞蛋，贈送給走完七星平安橋的信眾。記者翁唯真／攝影
每年元宵節中壢仁海宮都會於牌樓前廣場舉辦猜燈謎活動，總吸引上千人共襄盛舉。圖／仁海宮提供
每年元宵節中壢仁海宮都會於牌樓前廣場舉辦猜燈謎活動，總吸引上千人共襄盛舉。圖／仁海宮提供

疫情 法會 元宵節

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