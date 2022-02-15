新埔花燈踩街今喊卡 竹縣中小學運動會防疫升級

新竹縣新埔鎮年度盛事「花燈踩街迎天穿」活動，原定19日於新埔鎮中正路登場，但受2月13日新埔新增1例新冠肺炎確診案例，縣府今早宣布喊卡，但花燈靜態展示正常辦理。

另外，教育局也指出，今年19日至21日於新竹縣體育場舉辦中小學聯合運動大會，取消開閉幕典禮，並對選手、裁判等要求打滿2劑疫苗或快篩陰性才能參加。

新竹縣元宵節活動「花燈迎天穿、虎虎生竹風」重頭戲新埔鎮「花燈踩街迎天穿」活動，原定19日登場，但新埔13日傳出因苗栗縣確診案例春節期間帶孩子回娘家，導致娘家媽媽也確診的消息，引起鎮民對於本周六要登場大型踩街活動是否舉辦產生質疑，部分里長也希望縣府宣布停辦。

縣長楊文科表示，考量踩街活動參與人數眾多且橫跨多的社區，避免社區群聚感染風險，保護踩街隊伍、工作人員及縣民安全健康，因此宣布停辦踩街活動，同時18日晚間新埔藝文廣場「2022年新埔花燈迎天穿前夜祭－新樂園劇團《百善孝為先》」演出也延期辦理。

縣府交旅處指出，雖然踩街活動取消，不過在竹北東興圳展出的大型巧虎及皮皮獅充氣球、科技燈飾、水岸光雕秀仍維持展示至20日止，竹北場的市集與活動也照常舉辦，而9座新埔各社區創作的虎年花燈，也會在竹北場人氣票選17日截止後，於18日移至新埔鎮公所周邊繼續展出至28日。