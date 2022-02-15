聽新聞
test
0:00 / 0:00
新埔花燈踩街今喊卡 竹縣中小學運動會防疫升級
新竹縣新埔鎮年度盛事「花燈踩街迎天穿」活動，原定19日於新埔鎮中正路登場，但受2月13日新埔新增1例新冠肺炎確診案例，縣府今早宣布喊卡，但花燈靜態展示正常辦理。
另外，教育局也指出，今年19日至21日於新竹縣體育場舉辦中小學聯合運動大會，取消開閉幕典禮，並對選手、裁判等要求打滿2劑疫苗或快篩陰性才能參加。
新竹縣元宵節活動「花燈迎天穿、虎虎生竹風」重頭戲新埔鎮「花燈踩街迎天穿」活動，原定19日登場，但新埔13日傳出因苗栗縣確診案例春節期間帶孩子回娘家，導致娘家媽媽也確診的消息，引起鎮民對於本周六要登場大型踩街活動是否舉辦產生質疑，部分里長也希望縣府宣布停辦。
縣長楊文科表示，考量踩街活動參與人數眾多且橫跨多的社區，避免社區群聚感染風險，保護踩街隊伍、工作人員及縣民安全健康，因此宣布停辦踩街活動，同時18日晚間新埔藝文廣場「2022年新埔花燈迎天穿前夜祭－新樂園劇團《百善孝為先》」演出也延期辦理。
縣府交旅處指出，雖然踩街活動取消，不過在竹北東興圳展出的大型巧虎及皮皮獅充氣球、科技燈飾、水岸光雕秀仍維持展示至20日止，竹北場的市集與活動也照常舉辦，而9座新埔各社區創作的虎年花燈，也會在竹北場人氣票選17日截止後，於18日移至新埔鎮公所周邊繼續展出至28日。
因應疫情，教育局今日也指出2月19日至21日在新竹縣體育場舉辦的111年度中小學聯合運動大會，將不舉辦開閉幕典禮，賽會期間也不開放民眾觀賽，1581名選手及工作人員、裁判等必須施打滿2劑疫苗或出示賽事前3日內完成快篩陰性證明，才能參加比賽。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言