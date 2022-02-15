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新竹縣停辦2/19新埔花燈踩街 靜態展示照舊

中央社 / 新竹縣15日電

因應疫情，新竹縣長楊文科今天宣布，防疫優先，經協商審慎評估，原19日登場的新埔花燈踩街活動取消，不過，其餘在新埔、竹北東興圳的靜態花燈展示維持正常。

楊文科今天透過新聞稿表示，新竹縣在13日新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例，除了今天在新埔文山社區開設PCR篩檢站外，為避免群聚感染風險，經評估停辦新埔19日踩街活動。

新竹縣政府交旅處表示，雖踩街活動取消，不過在竹北東興圳展出的大型巧虎及皮皮獅充氣球、科技燈飾、水岸光雕秀仍維持展示至20日止，以及19、20日的好虎氣市集及皮皮獅小學堂活動照常舉辦，民眾可前往賞燈、逛市集。

交旅處指出，另在竹北東興圳，有新埔鎮各社區以傳統工藝手工打造的9座虎年花燈，花燈展示至17日止，18日起花燈將移至新埔鎮公所附近，持續展示直至28日。

縣府提醒，民眾若前往賞燈，也務必遵守戴口罩、保持社交距離、禁止邊走邊吃等防疫措施。

花燈 新竹 楊文科

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