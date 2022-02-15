新竹善心人士病故 志工幫圓遺願代捐消防車

新竹市政府今天於新竹都城隍廟廣場舉辦「許慶順先生暨陳美枝女士捐贈小型水箱消防車啟用儀式」，由副市長沈慧虹代表接受捐贈，並致贈感謝狀。

代表捐贈消防車的陳美枝致詞表示，許慶順109年4月時病逝，生前請她協助處理捐贈消防車給新竹市消防局，救災使用。

新竹市副市長沈慧虹致詞表示，感謝陳美枝及許慶順對社會公益的支持，透過實際行動幫助民眾，愛心不落人後，對新竹市公共安全付出的關懷與奉獻值得敬佩。

沈慧虹指出，此次許慶順與陳美枝捐贈的是總金額約新台幣400萬元的水箱消防車，協助市府守護消防員安全，讓打火英雄出勤救災無後顧之憂。

新竹市消防局長李世恭接受媒體聯訪表示，消防局為第一線救災救護、保護民眾的機關，政府資源有限，民間力量無窮，非常感謝各界無私貢獻，捐贈各式消防車輛及器材，持續為新竹市挹注消防救災能量。