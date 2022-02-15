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客家掃墓苗栗市交管 公所預告1.65億元納骨塔即將完工

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市公共造產生命紀念園區納骨堂工程下個月底完工，4、5月將辦理登記。記者范榮達／攝影
苗栗市公共造產生命紀念園區納骨堂工程下個月底完工，4、5月將辦理登記。記者范榮達／攝影

客家人掃墓祭祖尖峰時段將屆，苗栗市公所2月19、20、26、27日在第2公墓（大坪頂區公墓），及第4公墓（西山區公墓）實施道路交通管制，此外，公所預告公共造產生命紀念園區納骨堂工程3月底完工，4、5月將辦理登記。

元宵節過後1天是客家人傳統掃墓的日子，近年來越來越多家族改於元宵節後第一個或第二個周休2日掃墓，苗栗市公所評估今年的高峰期，落在2月19、20、26、27日上午6點半至11點半，第2、第4公墓將實施交通管制。另，苗栗縣警方也會在公墓周邊道路，加強交通紓導。

期間第2公墓部分，台13線尖豐公路入苗29線龍岡道，車輛停放車道右側或臨時停車場，龍岡道中廣電台至尖豐公路，車輛停放車道左側或臨時停車場；第4公墓部分，至公路往墓園入口處、魚市場後方巷道、文發路福神宮入口處，及垃圾場台6線往墓園，車輛禁止通行，市公所提供循環巴士服務。

此外，苗栗市公所第一個公共造產納骨堂工程，總工程費1.65億餘元，預計下個月底完工，骨灰櫃區規畫一般個人、一般雙人、菩蕯特區個人，及家族櫃位，使用費加管理費5萬8000元到140萬元不等，新增菩蕯特區雙人，費用還要送市民代表審議。另，祖先牌位區長期期位5萬5000元，1年期位1萬7000元。

市公所指出，納骨堂使用收費優惠，苗栗市民個人、雙人、祖先牌位使用費收30%，新英里及苗栗市公、私墓遷葬使用費25%，南勢里使用費15%，苗栗市民菩薩區使用費80%，家族櫃苗栗市民使用費50%，管理費不分苗栗市民及外鄉鎮市民一致，洽詢電話037-331910轉225或236。

元宵節 停車場 車道

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