桃園南崁這條路只100公尺 兩派民意 改善工程做不下去

桃園市蘆竹區忠孝西路往中正路（台4線）方向約100公尺長、5公尺寬，因為尖峰時段車流量大，離峰時間汽機車行駛頻繁，部分民眾抱怨走路的空間被壓縮，市政府交通局根據民眾陳情和民代協調，春節過年前調整道路動線，機車停車格往車道方向移，停車格和店家之間劃出綠鋪徒步空間。

原以為動線調整後可以創造「3贏」，沒想到施工期間部分完成的實況引來不同的聲音，認為機車格外移後，車尾等於在車道上，不但造成尖峰時間塞車更嚴重，行駛中的汽機車和在停在車格裡的機車也互相爭道。交通局改善動線的工作還沒有完成，就在里長們連署還有更多的民意代表出面反映後，被迫停工，面對地方上兩派不同的意見，交通局決定恢復原狀。

上周五完工恢復原貌後，地方上熱議到現在還沒有停止，還是有民眾忍不住抱怨為什麼要恢復原貌，明明就沒辦法好好走路，難道要大家走在馬路上面。「木已成舟，人行道現在已經沒了，還沒做完就被抹黑成占用道路，馬上塗銷，效率之高令人瞠目結舌，殊不知一條人行道無中生有是有多困難」，民眾在地方上知名粉絲團表達心聲。

不過也有里長保持不同意見，指出忠孝西路到中正路這短短100公尺，勉強擠出約4公尺寬一個半寬度不到的車道，要背負下南崁上萬戶好幾萬人每天通勤的車輛外出，何況還有公車、巴士，雖然有一部分的車輛可以右轉走桃園路但是大巴士沒辦法右轉，如果照先前調整動線施工，機車停車格延伸到車道，到了晚上或者不熟悉路況的駕駛人，很容易撞上停在車格裡的機車，還有巴士或汽車行駛的時候，沒有機車可以鑽的空間，塞車更嚴重。

但是希望調整動線的民眾還是不能接受不同的看法，認為這些是錯誤的訊息，只是會勘現場都沒有人反駁，「然後風向就對了，其他沒辦法出聲的，就被當成是默默認同？」，贊成調整的民眾指出車道並沒有縮減，是機車騎士不習慣就被說成車道變窄。有里長不以為然，強調機車停車格往外伸就會造成原本可以走機車的空間被截斷。

交通局表示，忠孝西路這一段因車道是汽機車混流，所以是車道3.3米，路肩原本不是機車合法行駛的空間，是違規穿梭在人行的路肩，調整動線後也幫機車行駛創造合理合法化，不過地方事務的改善還是要以客觀專業立場處理，有共識就配合處理，沒共識可能需一段協調時間，因此先回復之前未改變也長期沒紛爭的狀況。 忠孝西路往中正路路方向車道恢復原狀，地上還可以看見先前施工完成又圖