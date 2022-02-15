竹市站前東門圓環人行道改善明啟動 10月底前車道縮減

新竹市近年打造步行城市環境，市長林智堅今天宣布，明天起至10月底將分階段拓寬、改善站前的東門圓環人行道，總經費4100萬元，從5公尺拓寬至9公尺，圓環車道未來也將從五車道減為四車道；屆時民眾可沿護城河串起車站、東門城與圓環、州圖、州廳與美術館，來趟古蹟漫步行程，也呼籲用路人配合工程交通管制，確保安全。

東門城「迎曦門」有近200年歷史，座落的東門城廣場前幾年才找來台灣建築獎建築師邱文傑操刀改善，連同一旁親水平台、街舞地下道於2020年底啟用，成為民眾休憩場域之一，也成市府辦理大型活動的重點區域，市府決定再優化圓環周邊人行道動線，創造更友善的人本步行環境。

林智堅說，東門圓環二期改善工程，有4大重點。第一，拓寬人行道並改善鋪面破損，人行道將從5公尺拓寬至9公尺；第二，經交通車流評估，圓環車道將由五線道改為四線道，內三車道寬度為標準3.5公尺汽車道，最外圈第四車道則為5公尺混合車道，並將行穿線退縮、新設無障礙斜坡道、調整道路線型讓車流更加順暢。

第三，改善人行道積水問題，調整圓環周邊商家的排水溝高程，重新引導降雨水流；第四，將增加護城河兩端的景觀植栽，夜間照明系統也將升級。盼全區工程完工進一步完善東門圓環周邊步行空間，並串聯火車站與舊城區的步行軸線，也讓護城河及東門城廣場景觀更完整。

都市發展處處長許志瑞表示，本次工程為拓寬現有人行道空間，縮減圓環外線一車道，工程期間將以分區方式進行，工程將於明天起設置施工圍籬，預計10月底完成並全區開放。期間有交通人員協助引導車輛及民眾，也將留設圓環店家前人行通道，施工期間造成不便，請民眾見諒。

都發處指出，工程採四階段施工，第一階段為桃園牛排館、下游護城河段、東城100三處人行道，預計時程為2月16日至4月30日；第二階段施作Hi-MART至上游護城河段，預計時程為5月1日至6月30日；第三階段施作LA NEW至柯達照相館，預計時程為7月1日至8月31日；第四階段為圓環車道、標線重新鋪設標設，預計時程為9月1日至10月31日。