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頭份市限定 完成2劑疫苗接種抽機車、黃金

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市衛生所加碼抽獎，催出打疫苗人氣。圖／徐春仕提供
苗栗縣頭份市衛生所加碼抽獎，催出打疫苗人氣。圖／徐春仕提供

苗栗縣頭份市新冠肺炎疫苗覆蓋率低於全國平均，衛生所主任徐春仕自掏腰包贊助金元寶，並獲得頭份市長羅雪珠等人或單位支持，提供機車、手機的獎品，希望催出人氣接種疫苗，增強社區群體防護力。

頭份市衛生所統計至今年2月7日，頭份市新冠疫苗施打率第一劑76.17%、第二劑69.36%，相較全台平均81.90%、74.96%，還有很大的提升空間，衛生所與頭份市公所討論，除了中央2月28日以前發給的200元禮券外，加碼抽獎催人氣，希望可以達到第一劑85%、第二劑80%的施打率。

徐春仕贊助1錢多的金元寶，另羅雪珠、苗栗縣議會議長鍾東錦、頭份市民代表會主席温俊勇、永貞宮管理委員會主委縣議員張淑芬，及頭份扶輪社、惠光獅子會等，支持機車、電視、微波爐、手機、自行車等獎品。

徐春仕說，打疫苗抽獎的成立條件，頭份市第一劑施打率82%以上、第二劑75%以上，觀察春節後接種的人氣，達標應沒有問題，衛生所將依據預防注射系統過濾，以今年3月19日前完成第二劑施打的頭份市民為對象，3月22日下午2點公開抽獎，並於臉書「頭份市公所-緣頭小份」、「頭份市衛生所」，及「我是頭份人」直播。

衛生所 新冠疫苗 苗栗縣

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