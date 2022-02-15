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桃園還能+0？鄭文燦：採檢結果下午說明

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園前天和昨天連續2日加零，市長鄭文燦今天在防疫會議會後表示，昨天採檢結果市府將在下午3點說明。圖／市府提供
桃園前天和昨天連續2日加零，市長鄭文燦今天在防疫會議會後表示，昨天採檢結果市府將在下午3點說明。圖／市府提供

桃園前天和昨天連續2日沒有本土案例，市長鄭文燦今天在防疫會議會後表示，昨天桃園社區採檢人數下降到231人，機場專案採檢393人，詳細採檢結果市府將在下午3點說明。

鄭文燦表示，日翊物流已在昨天復工，未來仍需定期採檢，而亞旭電腦復工分3階段，7日先開放本國籍員工到廠區行政作業，昨天因亞旭的正職員工快篩也全是陰性，因此正職員工或任職超過1個月以上的員工，檢附3日內PCR陰性證明就可以上工；第3階段則要等集中檢疫所的253名外籍移工居隔完再來評估。而這些復工企業復工後，仍必須做一周一次的定期快篩。

鄭文燦表示，15日勞動部將進行第二階段的移工專案，包括桃園市24家防疫旅館都有參加，而桃園移工有11萬7000人，占全國70萬移工的比例非常高。所以短期內的防疫旅館需求較大；為方便移工採檢，市府有3個專責的醫護團隊到防疫旅館來採檢。

移工 桃園 鄭文燦

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