疫情擾亂 桃園觀音國民運動中心工程進度延宕

桃園市觀音區是大潭發電廠、中油第三接收站所在地，市府在當地規畫觀音國民運動中心，由中油專案補助工程經費4億元。原訂將於今年2月完工，不過工程因去年疫情影響延宕，預計延到7月完工。市府新工處表示，目前觀音國民運動中心正裝修內部，可望在下半年開幕。

觀音國民運動中心總經費4億1400萬元，規畫地下1層、地上4層，總樓地板面積約2694坪，地下室作為地下停車場及機房；1樓規畫室內溫水游泳池及體適能中心；2樓設置羽球場、桌球室、兒童遊戲區、棋藝閱覽區；3樓配置綜合球場、飛輪教室及韻律教室；4樓則為社區教室及行政辦公室。

觀音國民運動中心目前工程進度達82％，市府原定2月就能完工，不過去年疫情發布三級警戒導致工程延宕，預計7月才會完工。

桃園目前共有桃園、中壢、南平、平鎮、八德、蘆竹6座國民運動中心，龍潭體育園區及觀音運動中心也預計在今年完工。

過去國民運動中心主要設置在人口數15萬人以上的行政區，不過觀音及新屋地區目前人口僅約12萬人。體育局設施科長姜相維表示，體育署去年補助國民運動中心的基準是15萬人以上的城鎮，但觀音運動中心造價4.1億元，中油就補助4億元，觀音區公所僅需出資1400萬元，因此不受人口數的限制。

近年市府在觀音區投入多項建設，除了觀音國民運動中心，前年動工的觀音區多功能場館，也由台電全額補助總經費3億9603萬元。