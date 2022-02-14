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桃園大園郵局搬新家 中華郵政董事長：3月推出全新APP

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
中華郵政大園郵局搬新家，今天熱鬧舉辦啟用典禮。記者鄭國樑／攝影
中華郵政大園郵局搬新家，今天熱鬧舉辦啟用典禮。記者鄭國樑／攝影

桃園市長鄭文燦今天出席大園郵局喬遷活動，表示大園郵局遷入大園區中華路2號新址，空間更加寬敞擴充為18個櫃台，服務能量大幅提升，同時提供24小時i郵箱寄取件服務，方便民眾利用。

鄭文燦說，大園區目前處於發展重要轉型期，希望發揮機場經濟學優勢，吸納更多人流及物流。隨著桃園航空城計畫進入實質開發階段，包含桃園國際機場第三航廈動工，區段徵收標案也順利完成發包，目前正加速進行安置拆遷作業。

此外，市府正在推動沙崙產業園區發展物流基地，農委會也在大園設置農業物流園區，促進農產品進出口貿易；長榮集團選擇在大園投資建置倉儲物流園區，郵政物流園區目前進度也相當順利，未來可對接桃園國際機場及台北港，擴充快遞包裹及郵件服務量能。

鄭文燦指出，郵局是民眾日常生活中不可或缺的好鄰居、好幫手，中華郵政百年來歷經許多經營考驗，透過多次變革不斷擦亮這塊金字招牌。

他感謝郵局在疫情期間協助支援口罩、振興券配送等工作，市府發行的桃園好市乘雙券也率先開放店家可於郵局兌領，獲得民眾好評；市府也期許未來能與中華郵政展開全方位合作，讓中華郵政成為市民最信賴的金融郵政服務單位。

中華郵政公司董事長吳宏謀表示，大園郵局歷時約3年多，耗資2億多元，在鄉親期盼下完成改建喬遷作業，大園郵局1、2樓提供郵政儲匯業務，3至7樓複合式使用包含商辦空間，中華郵政也加速推動數位轉型，預計今年3月推出全新APP，進一步整合中華郵政服務項目。

桃園郵局局長蔡季芬說，大園郵局服務當地鄉親逾80年的歷史，慶祝喬遷，民眾即日起至2月25日，至大園郵局辦理儲匯、壽險、郵務相關業務包含開戶、投保郵政壽險、購買集郵商品滿200元以上、交寄i郵箱、包裹及快捷郵件等，有機會獲得精美紀念品。市議員徐其萬、游吾和、中華郵政工會理事長吳文豐都出席活動。

郵局 中華郵政 桃園 鄭文燦

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