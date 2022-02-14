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71歲寄養爸爸蕭新忠 助超過50名孩子成長

中央社 / 新竹市14日電

新竹市71歲寄養爸爸蕭新忠服務30多年來，照顧的孩子超過50名以上，陪伴寄養童成長，讓孩子有家的感覺，展現無私奉獻的愛。

新竹市長林智堅今天頒贈「在職緊急安置家庭」證書給寄養爸爸蕭新忠。

林智堅會中說，寄養爸爸蕭新忠長期無私照顧寄養兒童，為孩子們客製化社交課程，也曾一次同時照料5名寄養兒、4名兒童，對孩子們的照顧，非常用心。

蕭新忠說，從36歲起成為寄養爸爸，後來轉任緊急安置家庭服務，他共帶過超過50名以上孩子。

蕭新忠表示，他出身寒苦，從小便輪流借住親戚家，為照顧類似經驗孩子，加上一顆喜愛孩子的心，大學時期在校創立「慈幼會」，帶著夥伴到育幼院照顧孩子。

社會處表示，寄養家庭依照顧需求分為緊急安置的家庭功能與長期照護的寄養關係，而緊急安置家庭提供受虐兒少前端緊急短期的保護照顧，而寄養家庭作為後盾，提供後續穩定的照顧服務。

社會處指出，因應夜間常有兒少緊急安置需求，109年建立緊急安置家庭機制，並邀請退休的資深寄養家庭及經驗豐富托育人員加入，給予孩子立即的保護。

新竹家扶中心主任沈俊賢表示，寄養家庭的成立是因為「愛」，讓孩子感受家庭溫暖，並在寄養家庭療傷，找到重新出發的力量。

寄養家庭 新竹 林智堅

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