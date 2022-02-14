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火龍點亮台灣 苗栗炸龍之夜場面震撼
苗栗（火旁）龍接近尾聲，苗栗市公所今天安排幼兒園幼童在清華公園，體驗舞龍打街拜年領紅包，饒富感恩台灣中油公司支持（火旁）龍，及清華公園整建，兼具（火旁）龍文化扎根傳承的意義。
客委會客庄12大節慶苗栗（火旁）龍邁入第24年，活動僅剩2月17日晚上10點在嘉盛五文昌廟的化龍返天，市公所今天在清華公園辦理「細偶仔 迎龍趣-台灣中油為客家文化加油」，幼童體驗在清華公園體驗（火旁）龍打街拜年，個個玩得開心，還領到市長邱鎮軍、市民代表會主席楊喬安，及中油探採事業部副執行長吳偉智等人紅包。
邱鎮軍說，今天這場活動別具意義，中油今年贊助300萬元，比往年多了100萬元，（火旁）龍還會傳承下去，感恩中油並希望持續支持，苗栗特有的元宵民俗，此外，清華公園也獲得中油挹注600萬元整建，整個公園更明亮起來，打造全齡共融公園。
他指出，清華公園周邊密集中油廰舍、營業場所，附近居住許多老中油人，清華公園代表中油企業形象，市公所省下整建經費，公園遊憩品質提升，創造三贏局面，小小龍隊今天在公園體驗打街拜年，也期許傳承苗栗（火旁）龍。
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