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桃園幼兒園開學日 小小孩防疫上學家長倚欄不捨觀望

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市公私立幼兒園開學，小小孩依規定量體溫、消毒進教室上課。記者曾增勳／攝影
桃園市公私立幼兒園開學，小小孩依規定量體溫、消毒進教室上課。記者曾增勳／攝影

桃園市公私立幼兒園開學日延至今天開學，許多家長紛紛將幼兒子女送到幼兒園上學，許多小朋友在父母、家長陪同前往幼兒園，有的小小孩春節假期後開學不習慣，靠父母、家長安撫，中壢高鐵幼兒園園長黃一秀表示，下學期開學，孩子入園和進教室都要量體溫、消毒做好防疫措施，有的孩子放假久了有點焦慮，由於熟悉園區環境，孩子狀況大都不錯。

桃園受到疫情影響，市政府為確保幼兒園安全，公私立幼兒園延至今天開學，許多家長送孩子前往幼兒園上學，帶著睡袋、棉被大小包開學，有的小小孩不願入園，靠著年輕爸媽好言安撫才走進幼兒園，有的父母、家長不放心，隔著欄杆不捨看著孩子入園學習。

中壢高鐵幼兒園表示，該幼兒園大都是舊生，開學前，上周做好環境消毒防疫，園方提供防疫文章及措施，讓家長心理準備，幫助孩子調整開學作息，孩子入園和進教室等，都要量體溫、消毒，做好防疫措施。

桃園市公私立幼兒園開學，家長父母送孩子攜帶大小包入園上學。記者曾增勳／攝影
桃園市公私立幼兒園開學，家長父母送孩子攜帶大小包入園上學。記者曾增勳／攝影
桃園市公私立幼兒園開學，家長父母送孩子上學，擔心孩子不適應倚欄安撫。記者曾增勳／攝影
桃園市公私立幼兒園開學，家長父母送孩子上學，擔心孩子不適應倚欄安撫。記者曾增勳／攝影

幼兒園 父母 桃園

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