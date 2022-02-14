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大享擴廠爭議持續 自救會指控其違法施工破壞河川生態

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
民眾稱12、13日都發現大享容器持續在鳳山溪流域施工，並且剷平沿岸樹木。記者巫鴻瑋／翻攝
民眾稱12、13日都發現大享容器持續在鳳山溪流域施工，並且剷平沿岸樹木。記者巫鴻瑋／翻攝

大享容器日前遭台北高等行政法院裁定停止執行擴廠，卻被民眾發現近日仍在施工，指控大享無視裁定將鳳山溪兩岸百棵樹木剷平、破壞環境，今天上午自救會成員前往新竹地檢署按鈴申告，同時質疑縣府放任違法施工，縣府回應今天上午已通知大享停止施工。

記者去電大享容器，公司人員僅表示主管未在，暫時不便回應；縣府環保局則回應，今天上午已經收到台北高等行政法院寄來的裁定書，因此已立即通知、轉送達大享容器，自收到通知起即停止施工。

環保局稱，未來將監督大享容器不得有擅自施工的情事發生，違者將依法裁罰，但同時也將對台北高等行政法院停止施工的裁定提起抗告。

自救會成員指控，北高行在7日就已經裁定大享需停止執行擴廠，未料昨天及前天接連2天都發現大享持續施工，更鏟平鳳山溪支線兩側百棵樹木，破壞河川及灌溉溝渠植被，大享施工方還推稱有得到新竹縣府同意施作圍籬。

自救會表示，前天一發現大享仍在施工後，就立即向環保局抗議陳情，自救會還指控稱「雖然是周末假日，但環保局態度卻事不關己，無任何稽查人員到現場處理，我們對公部門沒有期待，公部門的沒辦法，我們自己來想辦法」。

今天上午自救會前往新竹地檢署按鈴申告，並表示「為了避免施工產生生態環境破壞，我們走向法律途徑，請大享公司別知法犯法，請尊重司法判決，施工的程序應配合司法單位審理，也期望司法單位會有公正的結果。」

自救會 新竹 司法

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