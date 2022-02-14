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新竹市最年長的寄養爸爸 71歲蕭新忠現仍照顧弱勢孩

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
林智堅今與9戶寄養家庭會面並頒發證書。圖／市府提供
林智堅今與9戶寄養家庭會面並頒發證書。圖／市府提供

新竹71歲男子蕭新忠因出身寒苦想回饋社會，曾任寄養家庭長達37年，照料孩子不計其數，退休後仍轉任緊急安置家庭，時常帶著安置兒少住到自家位於山上的小木屋調養身心，還會依狀況安排游泳、爬山及種菜等活動，是竹市最年長的寄養爸爸；為肯定及寄養家庭的付出，市長林智堅今會面9戶寄養家庭，並頒予聘書。

蕭新忠說，他出身寒苦，從小就輪流借住親戚家，加上有一顆喜愛孩子的心，大學時期就在校創立「慈幼會」，帶著夥伴到育幼院照顧孩子。36歲起成為寄養爸爸，照顧50多名孩子，直到兒童寄養辦法年齡限制，才在60歲結束30餘年寄家生涯。

蕭新忠指出，只要身體仍健勇，都希望能付出一分心力幫助類似遭遇的孩子，他後來轉任緊安家庭，常帶安置兒住到世外桃源的小木屋，每天都會念睡前故事，同時最多有四個孩子聚在一起，最大的孩子會帶著其他弟妹一起念故事，家庭的感覺也帶給他們更大的安定感。此外，他也帶著安置兒游泳、爬山及種菜等，有多元生命體驗。

蕭新忠說，帶過這麼多孩子，最大收穫是看著孩子與自己的成長及改變，他每天都會寫日誌記錄孩子，同時也看見與孩子互動的過程，從中學習，獲得許多感動，並將這些感動繼續化為照顧孩子的動力。

另名寄養媽媽李驊芮有豐富照顧學齡前嬰幼童經驗，2008年便考取證照、擔任居家保母，去年正式加入緊安家庭行列，以無私的愛照顧多名弱勢身障兒。

李驊芮分享，她目前照顧2個小孩，其中一位是女嬰佩佩，八個月大、出生患有巨腸症，腸造口需要密集護理照顧，幾乎每一小時都要去查看狀況，出生後換過很多保母，都因照顧壓力及感染問題無法負擔。後來五個月大的佩佩來到她身邊，從當時照顧至今。

李驊芮說，每段時期照顧方法都不一樣，也到醫院學習衛生教育，對她來說這些新學習與挑戰讓她有許多收穫，也更想要把佩佩照顧好。

社會處表示，因應夜間常有兒少緊急安置需求，市府2020年建立緊急安置家庭機制，並邀請退休的資深寄養家庭及經驗豐富托育人員加入，今年再新增3戶寄養家庭，6戶緊急安置家庭。

緊急安置家庭提供受虐兒少前端緊急短期的保護照顧，而寄養家庭作為後盾，提供後續穩定的照顧服務。 除建置前端緊安家庭的資源外，市府依中央公告最低生活費標準，逐年檢視並調整寄養安置費用，依兒少年齡及身心狀況分別調高4至7%，原本每月2萬3000元，變成2萬3920元至2萬9240元間，期望透過實質的支持，讓更多的家庭願意投入寄養家庭行列。

林智堅今頒發71歲蕭新忠寄養爸爸聘書。圖／市府提供
林智堅今頒發71歲蕭新忠寄養爸爸聘書。圖／市府提供
林智堅今頒發李驊芮寄養媽媽聘書。圖／市府提供
林智堅今頒發李驊芮寄養媽媽聘書。圖／市府提供

寄養家庭 保母

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