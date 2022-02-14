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新竹縣持續推動友善通行環境 馬路好行計畫摘8獎座

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹北市道路優質化及環境提升計畫獲得2020馬路好行計畫評比4項優良獎座。圖／縣府提供
竹北市道路優質化及環境提升計畫獲得2020馬路好行計畫評比4項優良獎座。圖／縣府提供

內政部營建署評比各縣市2020馬路好行計畫，新竹縣靠著2件工程奪得8獎座，縣長楊文科肯定工務處道路工程照顧到幼童、老年人及視障、身障者等弱勢族群的友善通行環境，未來也將持續提報友善通行計畫，讓民眾可以行得更安心。

縣府表示，這次內政部共評比全國22縣市138件作品，新竹縣提出的亮點型案件「新竹縣竹北市道路優質化及環境提升計畫」及一般案件「豆子埔溪自強北路至安溪寮橋人行計畫」，就分別獲得4個優良獎座。

工務處指出，「竹北市道路優質化及環境提升計畫」在亮點案件創意綜合類，獲得評審1顆金星、6顆銀星，勇奪4個優良獎座；計畫內容是針對光明六路東一、二段及自強南北路，設置行穿線退縮、庇護空間等設計，避免路口視野死角，還有路口號誌路標共桿設計、使用節能LED燈及街角綠帶等特色。

豆子埔溪自強北路至安溪寮橋人行計畫則是因豆子埔溪貫穿竹北市區，兩岸空間及鄰近街道區域腹地寬窄不一，欠缺完善的人行動線，且公共電箱、燈號牌誌等設施零亂，因此透過建構人行通廊，配置合理使用空間、擴增用路人空間來改善。

縣府進一步說明，工務處已彙整全縣各鄉鎮市近40件提昇道路品質計畫，近日將提報內政部爭取今年度提升道路品質競爭型補助2.0計畫，要為民眾、學子建構舒適安全的生活環境與通行空間。

新竹 內政部

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