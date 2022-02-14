新竹都城隍廟賽花燈照常舉辦 15日啟燈

今年春節因疫情少了些許年味，不過，新竹市年後應景的元宵盛事「新竹都城隍廟壬寅年賽花燈慶元宵」燈會活動將照常舉辦，於2月15日下午1點半啟燈，廟方指出，將嚴守防疫規定，讓都城隍廟賽花燈傳統延續下去，花燈展將為期一個月，民眾可前來共享元宵氣氛。

新竹都城隍廟總幹事鄭耕亞表示，新竹都城隍廟創建於西元1748年 ，至今已逾274年，不僅是市定古蹟，同時是台灣位階最高的城隍廟 ，更是昔日竹塹的地區信仰、社交、文教中心，在全台有崇高的地位 ，每年固定辦理許多廟會文化活動，其中的元宵賽花燈，更是北台灣盛大的民俗盛事。

鄭耕亞說，元宵花燈是歷史悠久的活動，日據時代受到打壓，有些許中斷。為了提振傳統的地方文化活動，1932年由當時的管理人鄭肇基提議於每年農曆正月15日到2月初二舉行迎花燈活動，熱鬧市街增添新年與元宵氣氛，至今已有90多年歷史，凡連得三年優勝作品者，將獲廟方頒發可永久保留的光緒皇帝親賜的「金門保障」金牌復刻牌匾壹面留念。

新竹都城隍廟賽花燈活動往年都有近300件作品報名參賽，除傳統長勝軍、社會組新竹監獄外，全市各國中小與高中也都共襄盛舉，尤其近年科技當頭，不少參賽隊伍都會在花燈中加入科技的元素，能以手機平板來控制燈籠，相當吸睛。

今年是虎年，虎虎生風造型花燈是參賽創意設計方向的指標，廟方已經停止收件作業，這兩年因疫情關係，參賽作品有明顯減少，參賽的花燈有桌燈、掛燈共分社會組、學生組以及新竹監獄三個組別。

所有作品上百件各式花燈，都將分別在廟內的公爺殿、夫人殿、彌勒佛殿 、明正樓二樓及法蓮寺等會場展出，民眾可在元宵節當天起前往欣賞。有關「福虎賀新春慶元宵」花燈比賽及花燈藝術展詳細內容請至新竹都城隍廟網頁瀏覽或CALL(03)5223666電話洽詢。