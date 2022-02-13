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新湖國中4棵黑檀木未通報逕砍除 校長坦承行政疏失

中央社 / 新竹縣13日電
愛樹人士向媒體投訴，指新竹縣新湖國中校內4棵俗稱「黑檀木」的毛柿遭砍斷消失，由於黑檀木具經濟價值，懷疑遭校方變賣。新湖校長蔡英煌13日坦承未通報有行政疏失，但移除樹木是為了安全考量，絕非圖利。圖／民眾提供
愛樹人士向媒體投訴，指新竹縣新湖國中校內4棵俗稱「黑檀木」的毛柿遭砍斷消失，由於黑檀木具經濟價值，懷疑遭校方變賣。新湖校長蔡英煌13日坦承未通報有行政疏失，但移除樹木是為了安全考量，絕非圖利。圖／民眾提供

新竹縣一名愛樹人士向媒體投訴，指新竹縣新湖國中校內4棵俗稱「黑檀木」的毛柿遭砍斷消失，由於黑檀木具經濟價值，懷疑遭校方變賣。校方強調，移除樹木是為了安全考量，絕非圖利。

新竹縣政府教育局長楊郡慈接受中央社記者電訪表示，新湖國中在移除校樹時，未依「新竹縣立各級學校樹木管理要點」規定通報，已發文要求校方立即補辦程序，將調查有無行政疏失，並列入校務考評，若情節嚴重將依規懲處。

據「蘋果新聞網」報導，愛樹人士投訴表示，台灣黑檀木屬經濟樹種，新湖國中內的4棵黑檀木約3公尺高、直徑約20公分，樹齡約10多年，近日被發現遭私下砍掉運走，且未通報新竹縣政府核准，懷疑校方私下變賣圖利。

新湖校長蔡英煌告訴中央社記者，樹木為去年7月砍除，會決定這樣做是因為樹木生長在圍牆邊，高度已打到鄰近社區的高壓電纜線，每到颱風來時社區民眾都會要求修樹，避免危險，但修樹費用讓校方實在無法負荷，因此在去年颱風季節時移除。

蔡英煌說，由於樹木跟圍牆的距離很近，經園藝公司評估，若要用「移植」方式，圍牆必須先打掉，因此最終決定直接砍除。

蔡英煌表示，他自己並非樹木專家，不清楚樹種及其價值，為了移除這幾棵樹木，還花錢請人載走，強調絕非砍樹變賣圖利。

蔡英煌說，原本去年6月要召開校務會議，但因疫情5月開始停課，導致6月的校務會議暫停，坦承有行政疏失，經回報縣府教育局後，目前已在補辦行政程序中。

新竹縣新湖國中校內4棵俗稱「黑檀木」的毛柿遭砍斷移除，卻未通報。新湖校長蔡英煌13日表示，移除樹木是為了安全考量，絕非圖利，但坦承有行政疏失。圖／民眾提供
新竹縣新湖國中校內4棵俗稱「黑檀木」的毛柿遭砍斷移除，卻未通報。新湖校長蔡英煌13日表示，移除樹木是為了安全考量，絕非圖利，但坦承有行政疏失。圖／民眾提供

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