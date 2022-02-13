桃園台3線區間測速執法2月16日上路 車主勿搶快避荷包失血

桃園市前年台61線5處區間測速涉資安疑慮停擺至今，市警局在客委會補助經費，「浪漫台三線」的台3線大溪、龍潭路段通過資安檢測後，增設2處區間測速照相執法路段，市警局自本月16日起率先實施區間測速照相執法，市政府交通局、市警局今天下午表示，其他台61線觀音新屋段、龜山區萬壽路一段及青山路二段共3處區間測速資安檢測近日通過後，預計本月底恢復實施區間測速執法。

桃園市台61快速道、 龜山萬壽路、青山路及台7線、台66線過去傷亡事件頻傳，市警局前年相繼在台61快速道觀音、新屋段及台7乙線實施區間測速照相，相繼對1輛休旅車、1輛保時捷轎車飆速最高開罰1.2萬元及吊扣牌照3個月後，飆速銳減，市警局認為區間測速照相執法，有效遏止飆速、降低傷亡率。

在政府資安疑慮影響，桃園台61線等5處區間測速停擺一年多之後，市警局在台3線大溪區30.5至31.8公里、龍潭區50.5至51.7公里2處雙向架設區間測速照相，偵測長度各1公里，本月16日起執法開罰，市警局表示，客委會補助經費選定「浪漫台3線」的大溪、龍潭區完成區間測速照相，希望民眾行駛台3線山區、多彎道路段減速，避免交通事故。

目前資安停擺的台61線、龜山區萬壽路一段、龜山區青山路二段雙向，台66西向平鎮段14.6至11.5公里、東向觀音段3至6.9公里及大溪台7乙線12.1至8.2公里路段，市府交通局、市警局表示，龜山萬壽路一段、青山路二段及台61線觀音、新屋段雙向區間測速，近日資安通過，預計最快本月底前加入區間測速照相執法。