網紅淨山卻清掉文物 林管處：3瓶日治玻璃瓶已物歸原處

Youtuber「Celine & Cynthia」參加商業登山團前往新竹縣霞喀羅古道淨山，卻因稱日治時期開始遺留在駐在所周邊的玻璃瓶「垃圾就是垃圾」並撿拾丟棄，引起文史界訝異及各界抨擊；林管處則回應，負責維護古道的養老Yulu生態協會及時取回，3支日治時期玻璃瓶已物歸原處。

新竹林區管理處表示，受委託負責維護古道環境的養老Yulu文化生態協會對於網紅淨山活動事先並不知情，也沒有參與，是在活動結束後才接獲登山團通知，要協會協助處理山友淨山活動搬運至登山口的垃圾。

據了解，養老協會理事長比令，查看這團網紅登山團清出來的垃圾發現，其中有3支玻璃瓶是屬於日治時期的玻璃瓶，上頭印有「ビール」、「藥學研究」等字，推斷為日本啤酒、清酒及除草劑等物，已經在第一時間回收，並放回駐在所旁。

林管處稱，網紅所稱清出來的130公斤垃圾，應該大多仍是高粱酒瓶、保力達酒瓶、米酒瓶、鐵罐等，後續林管處也將著手盤點古道沿線具有歷史意義的物件，包括日治時期所遺留下的瓶罐，將定期查看並研議設置相關保護辦法。