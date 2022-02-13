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確診涉角板山商圈引緊張 復興區長：做防疫疑慮就醫

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園確診者足跡涉大溪區聚賢慈惠堂，市政府環保局派員完成環境消毒。圖／復興區公所提供
桃園確診者足跡涉大溪區聚賢慈惠堂，市政府環保局派員完成環境消毒。圖／復興區公所提供

桃園疫情持續延燒，市政府昨天公布確診者公共場所足跡中，2月1日上午前往大溪聚賢慈惠堂參香及中午前往復興區角板山形象商圈旅遊，引起前往兩處場所民眾緊張篩檢，市政府和復興區公所派員環境清消，復興區長游正英今天上午表示，確診者涉足角板山形象商圈，已委由廠商進行商圈周邊緊急清消，希望大家不要驚慌、亂了生活步調，做好自身防疫措施，有疑慮篩檢就醫。

市政府公布案19558及案19592公共場所足跡中，2月1日上午前註大溪賢慈堂參香、中午前往復興區角板山形象商圈旅遊，市府及復興區公所清潔員及廠商昨天下午完成環境清消，避免疫情擴大，游正英表示，市府公布角板山形象商圈足跡，區公所立即緊急清消，今天持續進行清消工作，大家務必做好自身防疫措施，身體如有微恙疑慮請立即篩檢就醫。

桃園確診者足跡涉復興區角板山形象商圈，復興區公所派員完成環境消毒。圖／復興區公所提供
桃園確診者足跡涉復興區角板山形象商圈，復興區公所派員完成環境消毒。圖／復興區公所提供

角板山 足跡 疫情

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