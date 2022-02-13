110年竹市決算出爐 債務減少32億、總決算賸餘7.8億

新竹市府近日110年決算粗估出爐，110年度總預算原差短19.7億元，編列預算時預計舉借債務填補，但市府今指出，經各局處開源節流，不僅未發生差短，決算估計將賸餘7.8億元；此外，債務清償也有成果，110年度公務預算債務較市長林智堅2014年上任時大幅減少32.1億元。

林智堅指出，市府謹守財政健全，執政七年共六年決算歲入皆高於歲出皆為剩餘，僅2018年因公道三案向新竹縣政府購置安置基地，因此當年歲出高於歲入。而110年度決算初估，歲入高於歲出7.8億元，更創2014年以來次高，還能有效清償債務。

因竹市財源規模有限，不如直轄市六都充足，但努力「開源節流、以小搏大」，透過向中央爭取超過260億元預算，推動建設、發展城市，卻也同時能減輕市庫負擔。

林智堅說，近年竹市推動大型建設，民眾期盼數十年的重大建設都將在今年啟用，包括市立棒球場、公道三、兒童醫院、兒童探索館、大坪頂納骨塔、關埔國小二期、華德福實驗學校新建等各項重大建設將陸續完工，提供市民更美好、更優質的生活，實現新新竹、新幸福目標。

市府表示，綜觀110年度新竹市決算，歲入增加、歲出減少，而使決算最終有好表現。其中110年度歲入總決算244.2億元，較預算數增加11.2億元，包括遺產及贈與稅、契稅、土地稅、印花稅等稅課收入9.8億元，規費收入、財產收入等1.4億元，過去新竹市以財政支援建設，如今建設效益已展現在財政收入。

而歲出總決算236.4億元，較預算數減少16.4億元，主要係各機關撙節經費，將每一分錢均用在刀口上，使有限資源發揮最大效益。