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苗栗縣道、省道2種速限 試辦3個月恢復一致60公里
苗栗縣在縣道140線及台13甲線石虎活動熱區，實施日、夜差別速限約2年，最近恢復一致的每小時60公里，並試辦3個月，縣道安會報並決議，如果發生石虎路殺事件，立即檢討夜間調降速限10公里。
公路總局、縣政府公告，台13甲線9.6至11.2公里從2月11日到5月10日，140線14.3至35.92公里從1月16日到4月15日，日夜速限都是每小時60公里，此外，2個路段區間測速照相設備尚未啟用前，警方規畫勤務加強移動式測速照相取締超速。
140線三義、卓蘭路段，及台13甲造橋路段，都是石虎活動熱區，前年1月1日、3月5日實施夜間調降速限10公里，地方迭有爭議，去年12月道安會報熱烈討論，決議2個路段設施改善，前年2月以來石虎零路殺，用路人及石虎均有用路需求，尊重生命的立場，不得已決定，夜間速限提升10公里，與日間60公里相同。
道安會報並安排石虎專家與會，表達2個路段不建議使用道路圍籬，因為會切割石虎的生活空間，不建議設置動物通道，因為位置很難適當，且使用頻率低，認為道路設施改善，及夜間車速管理是目前確實有效果的作法。
日夜恢復一致速限，縣議員楊恭林、廖秀紅等人則表示歡迎，指出140線、台13甲線又寬又直，且是交通重要道路，一條路2種速限日夜速限，造成用路人困擾，加上2個路段政府投入大筆經費改善友善野生動物設施，一致速限減少民怨。
台灣石虎保育協會理事長陳美汀說，夜間視線較差，速限降低不僅保護野生動物，同樣用路人、居民等也相對安全，且台灣同一條道路考量市區、郊區等路況，也有可能不同速限，日、夜速限不同，只要有法規明訂，有何不可呢？
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