避免集中消費釀群聚 桃園購物節活動延長

2021桃園購物節消費滿500元就有機會抽中千萬美宅，但新冠肺炎疫情攪局，活動暫停抽獎，但發票登錄時間延長到3月31日。桃園市經發局表示，暫停抽獎和延長登錄時間，是為避免民眾集中消費造成群聚隱憂，將視疫情發展決定重啟時間，也期望活動能帶動一波疫後經濟復甦。

桃園購物節自去年11月5日登場，獎品豐碩，天天抽機車、周周抽汽車，另有青埔、小檜溪各1間價值千萬元的美宅作為壓軸獎品，民眾只要在桃園消費滿500元並上網登錄發票，即可參加抽獎；不過，由於抽獎過程未公開，一度被質疑真實性。

桃園市議員舒翠玲曾在議會要求經發局專案報告，質疑購物節活動抽獎只有錄影，沒有直播，有時抽獎地點還不是公開場合，難以令人信服；經發局長郭裕信則強調，抽獎有律師做見證，絕對禁得起考驗。立委鄭運鵬也在臉書分享辦公室同事被通知中獎消息，強調抽獎活動「是真的」。

雖然疫情影響，但民眾消費需求未減。經發局觀察，農曆春節除夕至初六期間，購物節活動有14萬筆約3.9億元的消費紀錄，除了年節採買，也有一些民生硬需求，活動登錄消費金額在2月8日突破百億元，截至2月11日累計金額也超過103億元。

經發局表示，暫停抽獎是為了避免民眾在疫情期間過度集中消費，造成群聚感染隱憂，目前活動尚有214項獎品未抽出，包括6輛汽車、2輛重機、27輛電動機車和2間房子，不過發票登錄時間也延長到3月底，希望能夠分散民眾消費的時間與密度，待疫情穩定後，會再討論恢復抽獎的時間，也期望活動在疫後能帶動一波經濟復甦。