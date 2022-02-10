深化國際城市外交 鄭文燦：桃園是歐盟最佳合作夥伴

桃園獲選加入「歐洲國際城市合作夥伴計畫」（ICP-AGIR），市長鄭文燦今天下午線上參與亞洲區開幕儀式，針對循環經濟、能源轉型及潔淨空氣3大主題分享經驗。鄭文燦表示，希望從桃園出發，積極拓展國際經貿布局及全球民主夥伴深化各領域的合作關係，讓台灣持續走向世界。

歐洲國際城市合作夥伴計畫自2022年1月至2023年3月開始，為期15個月，邀集加拿大、南非及來自亞洲地區共13個城市與來自歐盟的14個城市合作。鄭文燦致詞時，感謝台灣歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）及國際組織城市網（CityNet）引薦參加。

鄭文燦表示，桃園是台灣循環經濟、能源轉型及潔淨空氣3大面向的領航城市，這次很榮幸與葡萄牙布拉加市成為合作夥伴，盼透過線上論壇或實體互訪，與布拉加市分享桃園推動環境永續、循環經濟的成果，一起向碳中和的共同目標邁進。桃園也希望透過此次活動，與歐盟及其他國家的城市建立長期友誼，活絡城市外交。

針對循環經濟、能源轉型及潔淨空氣3大主題，鄭文燦提出桃園市的具體作為及成果，包括成立觀音區環保科技園區、成立專責綠能辦公室、發展綠色運具、推動再生水廠、生質能發電中心及空氣品質淨化區等。會後雙方也討論桃園電動機車、廚餘轉換生質能及智慧城市等議題。