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桃園復興力推咖啡新農產 產銷班：欠缺後製小型加工廠
隨國人喝咖啡風氣盛行下，桃園市政府鼓勵農民種植咖啡，今年推出咖啡種植補助，又以復興區農會輔導農民種植咖啡最積極，復興區特用作物咖啡產銷班第二班長楊榮升今天下午表示，該咖啡產銷班員很多去年起加入咖啡種栽種，預計後年大量產出，至今欠缺咖啡後製小型加工廠，希望市府有關單位協助推動，帶動桃園咖啡產業發展。
桃園市目前以復興區種植咖啡面積最廣，包括龜山、大溪、平鎮、中壢、龍潭、蘆竹、八德區皆有種植，總面積約11公頃，農業局農務科長林鎧亮表示，今年度市府推出咖啡種植輔導計畫，補助第1年每公頃2萬元新植費、後續2年每公頃2萬元養護費用，鼓勵農民投入，帶動各休閒農業區發展。
復興區農會推廣部主任黃朝煌表示，復興區農民率先種植咖啡，目前咖啡種植分布以奎輝、義盛、羅浮地區較多，該農會去年輔導成立復興區特用作物咖啡產銷班第二班，推廣該區農友種植咖啡，成為復興特色農作物之一。
楊榮升表示，目前該咖啡產銷班員約31人，三分之二班員去年加入咖啡栽種，復興區咖啡種植仍分布復興前山地區，產銷班種植生產咖啡以阿拉比卡品種系列為主，預計後年後咖啡可以大量產出，現今仍以兩代咖啡農生產為多，只是咖啡農均為小農，各自為政，希望市府單位協助推動建立咖啡後製小型加工廠，解決咖啡脫殼、挑豆、到烘焙等後製處理加工，發展咖啡產業。
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