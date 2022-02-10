桃園復興力推咖啡新農產 產銷班：欠缺後製小型加工廠

隨國人喝咖啡風氣盛行下，桃園市政府鼓勵農民種植咖啡，今年推出咖啡種植補助，又以復興區農會輔導農民種植咖啡最積極，復興區特用作物咖啡產銷班第二班長楊榮升今天下午表示，該咖啡產銷班員很多去年起加入咖啡種栽種，預計後年大量產出，至今欠缺咖啡後製小型加工廠，希望市府有關單位協助推動，帶動桃園咖啡產業發展。

桃園市目前以復興區種植咖啡面積最廣，包括龜山、大溪、平鎮、中壢、龍潭、蘆竹、八德區皆有種植，總面積約11公頃，農業局農務科長林鎧亮表示，今年度市府推出咖啡種植輔導計畫，補助第1年每公頃2萬元新植費、後續2年每公頃2萬元養護費用，鼓勵農民投入，帶動各休閒農業區發展。

復興區農會推廣部主任黃朝煌表示，復興區農民率先種植咖啡，目前咖啡種植分布以奎輝、義盛、羅浮地區較多，該農會去年輔導成立復興區特用作物咖啡產銷班第二班，推廣該區農友種植咖啡，成為復興特色農作物之一。